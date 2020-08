Reforma Judicial: tras la media sanción, el oficialismo busca ahora los votos en Diputados

El Senado aprobó anoche, sin el apoyo de la oposición, el proyecto que reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias, en una sesión especial en la que el oficialismo decidió eliminar la alusión a los medios de comunicación del artículo en el que se obliga a los jueces a denunciar presiones.

La propuesta del Gobierno fue aprobada por 40 votos afirmativos del Frente de Todos y sus aliados contra 26 votos negativos de la bancada opositora de Juntos por el Cambio, que mantuvo sus cuestionamientos por considerar que la reforma “no era prioritaria” en medio de la pandemia de coronavirus y forma parte de un plan más amplio que busca intervenir la Justicia para favorecer a dirigentes oficialistas, que afrontan problemas judiciales por causas de corrupción.

El proyecto, una promesa de campaña del Presidente, fue presentado el pasado 29 de julio, y tratado en cinco reuniones de comisión por las que desfilaron 45 expositores, entre los que se destacaron constitucionalistas, jueces, representantes de distintas asociaciones, fiscales y abogados.

La verdadera batalla se hará ahora en Diputados, donde el Gobierno no tiene mayoría y deberá negociar si pretende convertir en ley la Reforma Judicial. Juntos por el Cambio no va a acompañar el proyecto como se aprobó anoche. Tampoco lo hará el interbloque Federal, que cuenta con el padrinazgo deRoberto Lavagna y el gobernador, Juan Schiaretti. En el interbloque que lidera el mendocinoJosé Luis Ramón hay dos legisladores que tienen decidido no acompañar. En la Izquierda, Romina Del Plá y Nicolás Del Cañoadelantaron que tampoco respaldarán el proyecto.

El quórum tampoco será fácil. Son 119 legisladores. Pero uno de ellos, José Ignacio De Mendiguren, está de licencia porque es parte del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Así las cosas, la negociación para lograr habilitar la futura sesión que trate el proyecto de reforma judicial será extremadamente ajustada.