Rafecas, el elegido para ocupar el cargo de Procurador

El pliego ingresará en los próximo días al Senado. El Gobierno necesita dos tercios para su aprobación

El juez federal Daniel Rafecas es el elegido por el presidente Alberto Fernández para ocupar el puesto de Procurador General de la Nación. El pliego con su postulación ingresará en los próximos días al Senado con el objetivo de que el nombre sea aprobado para ser el jefe de los fiscales.

Rafecas, de 52 años, tiene contacto con Alberto Fernández desde hace tiempo. Ambos compartieron el departamento de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en distintas cátedras de Teoría del Delito. Rafecas, en las de David Baigún y Edmundo Hendler y Fernández, en la del ex Procurador, Esteban Righi. Justamente Righi es el mentor de Rafecas y también referente del Presidente, quien -emocionado- en su primer discurso como mandatario en el Congreso le rindió homenaje. Righi, ex jefe de los fiscales, falleció este año.

Para aprobar su postulación, el Gobierno necesita colaboración de la oposición, ya que deben tener mayoría especial, dos tercios de los presentes, en el Senado. El cargo estaba vacante desde octubre de 2017 con la polémica salida de Alejandra Gils Carbó, quien renunció.

El gobierno de Mauricio Macri nunca pudo reemplazarla. Impulsó en su momento el pliego de Inés Weinberg de Roca, miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, quien llegó a presentarse en el Senado, pero nunca contó con los votos necesarios -dos tercios- y por eso el Poder Ejecutivo nunca insistió. El cargo fue ocupado por Eduardo Casal, quien sigue al frente del organismo hasta que el actual Gobierno designe un reemplazante definitivo.

Llegado el momento del análisis de su nombre, seguramente habrá reparos por parte de la oposición, que recordará su decisión de desestimar sin mayor análisis la denuncia del fiscal Alberto Nisman por el Memorándum con Irán.

Se caracterizó por investigar con celeridad delitos de lesa humanidad sucedidos en la última dictadura militar y ordenó detener a Jorge Videla, entre otros. También envió a juicio oral por enriquecimiento ilícito al ex jefe del Ejército, César Milani. Una de las causas que manejó lo enfrentó a un sector de la UCR. Fue cuando Rafecas investigó el caso de coimas en el Senado y mandó a juicio oral al ex presidente Fernando De La Rúa, quien terminó absuelto.