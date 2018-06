“Queremos una Asociación pluralista, democrática y con alto contenido ético”

El camarista penal Luis Paoloni encabeza la lista Independencia en la elección de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Córdoba. Propone una fuerte presencia institucional y cultural, más capacitaciones para sus asociados y una participación más activa de los miembros jubilados

Dos listas están en carrera para las próximas elecciones de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Córdoba, que se realizarán este viernes en la sede del organismo. Por el oficialismo, el camarista penal Mario Capdevila intentará ratificar su cargo, en tanto que, el camarista penal, Luis Enrique Paoloni, se presenta como la opción del cambio.

Paoloni, quien encabezaba la lista “Independencia”, fue presidente de la Asociación de Magistrados en el año 2010 y permaneció en el cargo durante cinco años. En aquélla oportunidad, compitió también con Capdevila y se quedó con la presidencia tras obtener el 62 % de los votos, reemplazando a su par Víctor Vélez.

Ocho años después, Paoloni vuelve a disputar la presidencia de la Asociación. Acompañan su lista, la camarista civil Silvana Chiapero y el juez jubilado Rolando Beverina, quienes serán propuestos para asumir como vicepresidentes de la Asociación si consiguen el triunfo en los próximos comicios.

Días antes de las elecciones, Paoloni recibió a Comercio y Justicia y trazó un panorama sobre los lineamientos de su plataforma electoral. Una Asociación con más presencia institucional, pluralista, democrática y con alto contenido ético son algunos de los aspectos que remarcó el letrado como eje de su propuesta.

-¿Qué lo lleva a presentarse como candidato a presidente de la Asociación de Magistrados?

Nosotros formamos parte de un grupo que viene trabajando hace mucho tiempo y que ha conducido la Asociación en distintos períodos y con distintos presidentes. Lo que notamos es que a la Asociación le está faltando presencia institucional, debemos tener una mejor llegada a los diferentes estamentos para defender los intereses de nuestros asociados en todos los temas que hagan falta. Tenemos que tener más visibilización, necesitamos que la opinión de los jueces sea tenida en cuenta, algo que en muchas ocasiones no ha ocurrido. Recuerdo que cuando se puso en marcha el Código Procesal Penal se debatió en toda la provincia, hubo aportes y consenso. Con esto no quiero decir que tenemos que estar siempre en estado deliberativo, pero bueno aspiramos a que la Asociación tenga un perfil más alto y que cuando sea necesario ponernos firmes ante los poderes, lo hagamos y que tengamos buenas relaciones con todos. Otra de las cosas que la Asociación tiene que recuperar es la defensa de quiénes somos y el trabajo que realizamos. Los magistrados tienen que una gran dedicación a su tarea pero tenemos una deficiencia comunicacional, la sociedad no aprecia adecuadamente o en su justa medida lo que la magistratura hace y estamos sometidos a los vaivenes de lo que la prensa muestra.

-¿Qué otros aspectos aspira a mejorar si es elegido?

Necesitamos tener presencia en lo cultural. La Asociación siempre ha sido un espacio aspirado por muchos, ya sea para presentar un libro, dar un concierto, ofrecer un ciclo de charlas, etc. Por otro lado, está el tema de la capacitación. Necesitamos que tenga un vuelo importante, que sea de nivel, que sea apreciada por los magistrados, que tenga valor para ellos porque los entrena, los potencia y ese es beneficio para la sociedad porque si trabajamos bien se mejora el servicio.

Por otro lado, está el tema de los jueces jubilados quienes tienen que tener una participación activa en la Asociación. Nosotros tenemos con ellos una excelente relación, si Dios quiere todos los magistrados estaremos jubilados y tenemos que ver cómo garantizamos sus derechos, tenemos que bregar por eso.

-Hay un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura de Córdoba. ¿Tiene alguna postura sobre la cuestión?

Es un tema difícil porque la Asociación es veedora, somos un órgano de contralor y debemos cumplir ese rol adecuadamente, tal como está planteado me parece poco ético que integremos el Consejo de la Magistratura y seamos veedores. Me parece bien que participen los jueces, habría que ver si conviene que la Asociación deje de ser veedora y pase a integrar en un estamento, habrá que analizarlo.

¿Y sobre las evaluaciones, considera que hay cambios para hacer?

En principio todo sistema es mejorable y perfectible pero en principio no me parece mal como está pensado hoy. La aspiración es que se conforme una escuela de jueces donde se preparen los magistrados y de allí salgan los futuros jueces, como hay en España. Acá todo se reduce a un examen, alguien rinde, vuelve a rendir hasta que a veces le pega. La escuela de jueces garantizaría la igualdad de oportunidades .