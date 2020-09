Producción jurídica colectiva sobre los alcances del nuevo régimen locativo

Participaron especialistas, docentes e investigadores de los ámbitos de la abogacía y de las ciencias económicas, con el impulso de la Universidad Siglo 21. Analizaron la reforma en los contratos de locación realizada en el marco de la pandemia, desde la mirada del derecho público y privado, y el impacto económico-social

Córdoba cuenta con una nueva obra jurídica de autores locales. Se trata de Implicancias jurídicas del nuevo régimen locativo argentino, libro dirigido por Cristian Altavilla, Federico Miguel y Daniel Sebastián Nini Zalazar, en el que participan diferentes especialistas, docentes e investigadores de los ámbitos de la abogacía y de las ciencias económicas, impulsado por la Universidad Siglo 21.

Según precisaron los autores, ofrece un análisis jurídico, económico y social sobre los distintos aspectos que plantea la sanción de la ley N° 27551 sobre modificaciones del régimen locativo previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN).

“Esta obra primariamente está dirigida a estudiantes y profesionales del derecho, abogados, martilleros, corredores públicos, corredores inmobiliarios y notarios. Estos operadores jurídicos se encontraron, en plena pandemia, frente al nuevo régimen de las locaciones, que se incorporó al CCCN, modificando sus principales aspectos, como plazos, montos y formas, entre otros. El aporte busca ser también un material e insumo indispensable para el estudio de esta temática de trascendental importancia para los estudiantes de estas carreras, siendo su principal objetivo ofrecer un material nuevo y actualizado que será de mucha utilidad tanto para aquellos que estudian estas carreras, como para quienes la ejercen en el día a día profesional”, dijo a Comercio y Justicia Altavilla, director de la Carrera de Abogacía de UES21.

Asimismo, brindó una valoración del nuevo régimen locativo. Al respecto, señaló que desconocer la importancia y la ubicación de la vivienda dentro de las prioridades del ser humano -junto al alimento y vestimenta-, sería no comprender la propia evolución histórica, sociológica-cultural, económica y jurídica de las distintas sociedades.

Todos aquellos que de una u otra manera nos vinculamos con la habitación, los derechos reales, la propiedad inmueble en sus diferentes especies y categorías, sus relaciones jurídicas, contractuales, personales, patrimoniales y extrapatrimoniales, observamos y vivenciamos la realidad de la cuestión habitacional, la vivienda familiar en Argentina, Latinoamérica y el mundo, ya que, sin lugar a dudas, trasciende fronteras, y en el marco de esta histórica crisis sanitaria global, hoy más que nunca nos interpela y pone crudamente porque estamos conectados, vinculados y relacionados, el ser humano, en y al mundo”, señaló Altavilla.

También sostuvo que ante tan sensible temática e intereses es que “reformar la locación en este marco de ambiente sanitario, pandemia, cuarentena y el siempre clima político conocido en Argentina, nos lleva a mirar, con los recaudos del caso, el futuro y evolución de estos cambios y sus impactos, reiterando que se valora la preocupación por lo social y habitacional, pero que como parches, resultados de idas y vueltas, dicha intervención en las relaciones privadas y particulares, mercado inmobiliario y marcos de negociación, no avecina, en un futuro económico e inflacionario, mayores certezas pero sí más temores”. En este sentido, dijo: “No se duda de la importancia del Estado en intervenir en tal sensible régimen, pero sí, de forma amplia, abierta, con participación de especialistas, técnicos jurídicos e inmobiliarios, escuchando y debatiendo todos los sectores, para que luego de una profunda y detallada investigación, y dentro de una planificación a corto, mediano y largo plazo, la Argentina en materia habitacional se proyecte a futuro en soluciones y accesos concretos”.





Directores



* Cristian Altavilla: abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, director de la carrera de Abogacía de la Universidad Siglo 21; docente e investigador.

* Federico Miguel: abogado, procurador y escribano, especialista en Organización jurídica, económica y política; docente universitario.

* Daniel Sebastián Nini Zalazar: escribano, abogado, procurador, profesor de Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derecho Inmobiliario y de la Propiedad Horizontal.

Autores

En el análisis desde la perspectiva constitucional, escriben: Cristian Altavilla, Victorino Solá, Luis María Caballero, Héctor Ricardo Lago y José Lago. Desde la perspectiva económica: Laura Calderón, Liliana Mabel Corzo, Juan Ignacio Ruiz, Ignacio María Paillet, Sebastián Vanella Godino, Federico Miguel Jorge y Fabián Villalba. Desde la perspectiva contractual: Mónica Casas, María Cristina di Pietro, Diego Giménez, Federico López Carreras, Candelaria Sappia, Lucía López Coquet, Candelaria López Revigliono, Juan Ignacio Córdoba González, Miriam Méndez, Nicolás Quero, Florencia Daita y Diana Sevitz. La obra cuenta con el prólogo de José Fernando Márquez.