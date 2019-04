Presentaron amparo colectivo para reclamar provisión de cannabis medicinal

La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un amparo colectivo para que la Justicia le ordene al Estado nacional que proceda a suministrar aceite y derivados del cannabis a toda persona a la que le hayan recetado ese tipo de sustancias para el tratamiento de enfermedades.

La acción quedó radicada en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso-administrativo Federal 2 de La Plata y busca que se le dé cumplimiento a la ley 27350.

La norma establece que se entreguen esos productos en forma gratuita a quienes formen parte del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, o bien bajo cargo para quienes no están dentro del listado y tengan prescripción médica.

“El amparo es una respuesta a los reclamos que recibimos de asociaciones civiles, ONG y particulares, quienes expresaron que el Gobierno nacional no cumple con la ley, lo que genera dificultades burocráticas y económicas para adquirir un aceite de cannabis que no se está produciendo en el país”, alegó el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

Además, el funcionario señaló que la situación pone en riesgo la continuidad de los tratamientos que deben llevar adelante las personas afectadas.

“Son numerosos los derechos fundamentales que se encuentran comprometidos, pero particularmente la imposibilidad de acceder al cannabis medicinal a través del programa viola los derechos a la salud, a la mejor calidad de vida posible y a gozar legítimamente de los beneficios del progreso científico”, sostuvo Lorenzino.

En tanto, cuestionó que los establecimientos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) no estén produciendo ni comercializando actualmente cannabis para uso medicinal, terapéutico o de investigación.