Por unanimidad, la Corte rechazó el planteo contra la Ley de Lemas

La Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo de la Unión Cívica Radical contra la ley de lemas en Santa Cruz y respaldó la constitucionalidad del sistema de votación que en 2015 permitió la victoria de Alicia Kirchner.

Por unanimidad, en sintonía con el dictamen de la Procuración, los ministros Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco coincidieron en que las provincias tienen autonomía para dictar sus propias leyes electorales. En este sentido, puntualizaron que, si bien la ley de lemas puede generar algún tipo de conflicto, no contradice la Constitución Nacional.

La UCR había presentado un amparo antes de las últimas elecciones para la Gobernación. Pretendía que se declarara la inconstitucionalidad de una ley provincial que define el método para elegir autoridades. Además, buscaba que se proclamara como ganador de las elecciones al candidato que obtuviese la mayor cantidad de votos. El pedido no prosperó, pero avanzó por distintas vías hasta llegar a la Corte, que ayer lo desestimó.

En un tramo de la resolución de 64 páginas, la Corte consideró que, aunque un sistema electoral pueda resultar “inconveniente”, no lo convierte de por sí en inconstitucional. “Es conocida la ya tradicional doctrina de esta Corte que sostiene que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos que pertenezcan a la revisión de la constitucionalidad de las leyes y por ende a la potestad de este Poder Judicial”, afirmó.

Para los supremos, siempre que los sistemas electorales provinciales se mantengan dentro de los estándares de legalidad y razonabilidad propios de la democracia representativa, se admiten “diferentes modalidades” sin exigir uno en particular mediante el cual los derechos a votar y a ser elegido deban ser ejercidos.

Siguiendo ese razonamiento, la Corte recordó que su intervención se limita a aquellos casos en que hay un evidente apartamiento de las normas de derecho público local o cuando se viola el sistema representativo republicano que las provincias se han obligado a asegurar.

Repercusiones

Conocido el fallo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo estar “sorprendida” por el rechazo de la Corte y aseguró que le “hubiese gustado otra cosa”. “La Ley de Lemas es una deformación del sistema democrático. Uruguay terminó con la Ley de Lemas. Ahora queda en manos de cada provincia el manejo de los regímenes electorales”, afirmó la funcionaria.

Agenda con fallo trascendente

De acuerdo al cronograma fijado por la Corte, la próxima semana se dará a conocer el último fallo de trascendencia social antes de la feria judicial. Se trata del caso de Lucio Blanco, un jubilado que reclama que en el cálculo de sus haberes se aplique el índice de Salario Básico de la Industria y la Construcción en lugar del RIPTE (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables) que elabora la Secretaría de Trabajo y que fue establecido en el mecanismo de la Reparación Histórica. La Cámara de la Seguridad Social le dio la razón a Blanco, quien en caso de que se confirme la sentencia cobrará una jubilación 31% mayor. La trascendencia de este fallo radica en su repercusión, ya que podría impactar en el ingreso de miles de jubilados que están en una situación similar.