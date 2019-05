Por mayoría, Casación confirmó a Bonadio en la causa “cuadernos”

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto mayoritario de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Cristina Fernández y confirmó el rechazo a la recusación de Claudio Bonadio en la causa “cuadernos”.

Para Barroetaveña y Petrone, la actual senadora y precandidata a vicepresidenta no invocó ni logró demostrar “ninguna circunstancia objetiva que permita sustentar -aun por vía de hipótesis- un temor de parcialidad fundado” que permita justificar el apartamiento de Bonadio del caso por las anotaciones del chofer Oscar Centeno y sus derivados.

Disidencia

La vocal Ana María Figueroa votó en disidencia y se pronunció a favor de admitir el planteo del letrado de la exmandataria, al entender que se enmarcó en “los estándares convencionales y constitucionales que rigen la materia de juez natural e imparcialidad del juzgador”.

La vocal señaló que si bien el fallo recurrido no constituye sentencia definitiva, puede equipararse a tal, al objetarse la imparcialidad del magistrado en el proceso, toda vez que el pedido -por su naturaleza- exige una consideración inmediata, en tanto “constituye la única oportunidad para su adecuada tutela, ya que el cuestionamiento se dirige a que la investigación en curso no continúe ante el mismo juez respecto al que se formulan señalamientos que ponen en duda su imparcialidad”.

Con relación a las causales de los incisos 8 y 9 del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación (promoción de denuncias o pedidos de juicio político), explicó que es un dato objetivo que el magistrado fue denunciado por Fernández ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial la Nación y ante la Justicia federal, entre abril y julio de 2016, antes del inicio de la causa “cuadernos”.

Sus colegas, en cambio, aseguraron que como las denuncias que impulsó la ex jefa de Estado contra Bonadio fueron desestimadas, las causales alegadas no se configuraron.

La máxima instancia penal del país se pronunció mientras el fiscal Carlos Stornelli prepara la elevación a juicio del caso, en el cual decenas de empresarios se acogieron a la figura del arrepentido colaborador y admitieron que le pagaron sobornos a ex funcionarios del anterior gobierno.

En septiembre de 2018, Bonadio procesó a la expresidenta, a su ministro de Planificación, Julio de Vido, y a su mano derecha, Roberto Baratta, como jefa y organizadores, respectivamente, de una asociación ilícita que funcionó para recaudar dinero ilegalmente con los negocios que llevaba adelante esa cartera. Bonadio incluyó a los empresarios pero la Cámara Federal los excluyó, aunque los dejó incriminados por haber abonado coimas y amplió el número de organizadores del grupo criminal, sumando a Gerardo Ferreyra, Carlos Wagner, José López y Ernesto Clarens.

El abogado de Fernández ataca desde el comienzo de la instrucción la intervención de Bonadio. Sostuvo que no se trataba de un juez imparcial y que había existido una suerte de “fórum shopping” para que las actuaciones por las anotaciones de Centeno quedaran ligadas a la causa “Gas licuado”, en la que intervenían previamente Bonadio y Stornelli.

Para la defensa, el objetivo de los funcionarios fue “retener de manera ilegítima un nuevo expediente que debió haber sido sorteado según la normativa vigente”.

También alegó que Bonadio ya había emitido opinión en el caso cuando en 2011 sobreseyó a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, en una pesquisa por enriquecimiento ilícito, y cuestionó al magistrado por un informe publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ), cuya autoría no fue desmentida, al inicio del caso, en el cual brindó datos que, según estima el letrado, permitían deducir con certeza cuál sería la decisión de mérito que, unos días después, adoptó con relación a la encausada.

En septiembre de 2018, la Cámara Federal rechazó los argumentos de la defensa y convalidó al juez al frente de la investigación. En ese marco, Bonadio siguió disponiendo llamados a indagatorias y procesamientos en distintas causas que se fueron anexando. Sin embargo, la defensa insistió en impugnar su continuidad ante la Casación Penal, sin éxito.