Por falta de jueces legos el TSJ debió ampliar la convocatoria de jurados

Se modificó el sistema de sorteos. Preocupa la falta de interés de los ciudadanos en asumir

esta carga pública. La mitad de las personas no responde la notificación. Se estima que en 2019 llegará a 80 la cantidad de debates orales de este tipo. Unos 10 mil cordobeses recibirán el llamado del Poder Judicial

Por Silvina Bazterrechea -sbazterrechea@comercioyjusticia.info

El próximo día 17 se realizará en Córdoba el sorteo para conformar la lista de personas que integrarán el año próximo el padrón de ciudadanos susceptibles de convertirse en jurados populares.

Este año, la convocatoria es más amplia habida cuenta de que la cantidad de juicios de este tipo sigue creciendo sostenidamente en la provincia, tanto en el interior como en en la ciudad de Córdoba. A modo de ejemplo, basta señalar que en 2014 -cuando se puso en marcha este sistema- se realizaron 45 juicios con jurados y se estima que este año esa cantidad alcanzará a los 80.

En ese contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) autorizó a modificar la forma y la cantidad de ciudadanos que serán sorteados para conseguir una convocatoria más extendida en el año próximo. Se dispuso, entonces, que para la 1ª circunscripción judicial se realice el sorteo a razón de un jurado por cada 500 electores -antes era cada 750- y para las circunscripciones del interior, de un jurado por cada 150 electores -antes era cada 250-, con excepción de las circunscripciones 6°, 8° y 9 °, en las cuales se deberá sortear un jurado por cada cien 100 electores.

De esta manera, se estima que unas 10 mil personas serán convocadas para integrar los juicios que se realicen en las cámaras del crimen de los tribunales cordobeses durante 2020. Cabe aclarar que, si bien el número es ciertamente elevado, el padrón definitivo no supera luego 25 por ciento de ese total de ciudadanos.

Consultado por Comercio y Justicia, Gonzalo Martín Romero, secretario de la Oficina de Jurados del Poder Judicial de Córdoba, destacó que, si bien nunca debieron suspender un juicio por no contar con el jurado completo (12 personas), resulta cada vez más dificultoso conformar el padrón.

“Tenemos un problema de falta de compromiso y de interés de los ciudadanos que en muchas casos ni siquiera responden la declaración jurada que envía el Poder Judicial”, explicó.

Romero asegura que sólo la mitad de las personas responde la notificación enviada desde Tribunales y, de esa mitad, aproximadamente sólo 50 por ciento cumple los requisitos que exige la ley para convertirse en un jurado lego. Esta situación motiva, por ejemplo, que a esta altura del año el padrón 2019 se encuentre agotado y sea necesario reiterar el llamado a intervenir como jurados a ciudadanos que ya participaron en otro debate oral.

Carga pública

Romero adelantó a este medio que se trabaja para aplicar un régimen disciplinario que sancione a los ciudadanos que no cumplan con esta carga pública.

En algunas provincias, los ciudadanos que no respondan o no se presenten a formar parte de un jurado popular -reuniendo las condiciones que exige la ley- son apercibidos con multa. En Chaco, por ejemplo, se les cobra un monto similar a un salario mínimo vital y móvil, según aseguró el secretario de la Oficina de Jurados del Poder Judicial de Córdoba.

Cambios en la notificación

Que las declaraciones juradas sean entregadas por personal del Poder Judicial es otra de las ideas que se está analizando. Actualmente, las notificaciones son enviadas mediante el Correo Argentino.

“Este año las declaraciones juradas van a llegar en la misma época que las que se enviarán para ser autoridad de mesa y, esto es contraproducente, porque muchas veces la gente las confunde y ni siquiera la abre”, se lamentó el funcionario.