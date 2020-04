Penalistas le reclaman a la Corte que cese el “estado de feria”

“Sin una Justicia en funcionamiento no hay República posible”.

Bajo esa premisa, un grupo de más de 100 abogados penalistas le reclamó a la Corte Suprema que no prorrogue la feria judicial extraordinaria que rige para los tribunales nacionales y federales, dispuesta tras la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia.

“Peticionamos dejar atrás el estado de feria y pasar a un estado de trabajo en emergencia”, expusieron los letrados en la carta que le cursaron al Máximo Tribunal.

En la misiva, alegan que en materia penal los efectos de la declaración feria implican que solo se tramite aquello urgente con personas detenidas o cuyo avance procesal no pueda demorarse sin causar perjuicios irreparables.

La modalidad de trabajo en emergencia permitiría, según entienden, que en el marco de la situación extraordinaria, y acompañando en general las resoluciones del Gobierno Nacional, se puedan ir fijando pautas para reanudar, en coordinación y comunicación permanente con el Ministerio Público de la Nación, el trámite de todos los casos penales.