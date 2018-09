Pena leve para mujer que atropelló y mató a su novio

La mendocina Julieta Silva fue condenada a tres años y nueve meses de prisión, por homicidio culposo. El fiscal había reclamado 14. Cumplirá la sanción en su domicilio

La Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza, integrada por Rodolfo Luque, Julio Bittar y María Eugenia Laigle, estimó que Julieta Silva, acusada por atropellar y matar a su novio, el jugador de rugby Genaro Fortunato, cometió el delito de homicidio culposo y la condenó a 3 años y nueve meses de prisión.

El tribunal consideró que el episodio fue un accidente de tránsito y no tuvo en cuenta la relación sentimental que mantenían víctima y victimaria. Dispuso que la encartada cumpla la pena en su domicilio y la inhabilitó para conducir vehículos por el plazo de ocho años.

El hecho ocurrió en San Rafael, en septiembre de 2017, a la salida de un boliche, luego de que los jóvenes, que salían desde hacía varios meses, protagonizaran un discusión.

Durante el juicio, Silva -madre de dos hijos- enfrentó calificaciones alternativas. Llegó al debate acusada por homicidio simple con dolo eventual y por homicidio culposo agravado.

En tanto, la semana pasada, el fiscal Fernando Guzzo introdujo el agravante por la relación de pareja y pidió acusar a la mujer por homicidio agravado por el vínculo, pero sostuvo que la emoción violenta era una circunstancia atenuante y solicitó una pena de 14 años.

Paralelamente, el abogado de la familia Fortunato reclamó que Silva fuera condenada a prisión perpetua, por homicidio agravado por el vínculo.

Por su parte, la defensa pidió la absolución de su asistida.

A las cinco de la nañana del 9 de septiembre del año pasado, Fortunado fue arrollado por Silva, quien manejaba su auto, a la salida del local bailabre Mona Bar.

Según el acusador, le pasó por encima, arrastró el cuerpo tres metros no se detuvo y le aplastó el cráneo.

A poco de comenzar la instrucción de la causa se especuló que la pelea se generó porque la acusada se enteró de que Fortunato iba a tener un hijo con su ex novia. Sin embargo, al brindar testimonio, los allegados lo negaron.

Resultado negativos

El fiscal aseguró que Silva mintió cuando dijo que no vio a Fortunato en el piso y que creyó que había pisado un pozo.

En esa línea, sin éxito, hizo hincapié en los resultados negativos de las pericias psiquiátricas, en las cuales los expertos observaron indicadores de violencia. “Es peligrosa para sí y para terceros”, indicaron los profesionales.

El representante del Ministerio Público Fiscal adelantó que apelará el fallo.