PASO: comienzan las capacitaciones para las autoridades de mesa

Mañana se realizarán dos cursos en la sede de Tribunales Federales de Córdoba. Continuarán la

semana próxima y también pueden cursarse on line. Son 17.500 las personas seleccionadas

Desde mañana, la Justicia Federal de Córdoba comenzará a dictar los cursos de capacitación destinados a los ciudadanos que fueron designadas como autoridades de mesa para las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto.

Según informó a Comercio y Justicia la secretaria electoral Marcela Martínez Paz, mañana habrá dos capacitaciones: una comenzará a las 9 y las otra se dictará desde 11 en la sede de los Tribunales Federales de Córdoba, en barrio Rogelio Martínez. Son cursos muy breves, con una duración aproximada de una hora, explicó.

La capacitación se extenderá durante toda la próxima semana en cuatro turnos: dos matutinos y dos vespertinos. Cabe aclarar, que las autoridades de mesa también tienen la posibilidad de realizar el curso de manera virtual. Son 17.500 las personas en Córdoba que ya fueron notificadas de su rol como responsables de las mesas de escrutinio que se dispondrán el próximo 11 de agosto.

Martínez Paz aclaró que los ciudadanos que fueron elegidos para cumplir con esta tarea tienen tres días hábiles para excusarse, por cuestiones de fuerza mayor, tras de lo cual el Juzgado Electoral podrá disponer de nuevos reemplazos.

Las mesas electorales están formadas por ciudadanos elegidos por sorteo o extraídos de postulaciones voluntarias. Como en todas las elecciones, cada mesa electoral tendrá como única autoridad un funcionario que actuará con título de presidente. Y también se designará un vicepresidente 1º y un vicepresidente 2º, que auxiliarán al presidente y lo reemplazarán en los casos que la ley establece.

Cabe recordar que para favorecer que la ciudadanía participe activamente de dicho proceso, la Ley N° 26571 estableció la creación del Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa, disponiendo a la vez que los Juzgados Federales con competencia electoral tengan en cuenta a los inscriptos en el momento de designar a quienes desempeñarán estas funciones en las próximas elecciones.

Además de la recepción de los votos de los ciudadanos, las autoridades de mesa tendrán a su cargo todo lo referente a mesas electorales, apertura del acto, emisión del sufragio, funcionamiento del cuarto oscuro y clausura del acto, ajustándose a lo dispuesto al respecto en el Título IV del Código Electoral Nacional.

Las autoridades de mesa que participarán en las PASO, así como también en las generales del 27 de octubre y en el balotaje (en caso que hubiera) del 24 de noviembre, recibirán una misma cifra en concepto de viático. Esto es, 1.200 por cada uno de los comicios y podría ampliarse hasta 1.900 pesos en caso de que participen de las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral.

Además, aquellas personas que sean designados como delegados en los locales de votación cobrarán 3.000 pesos. Pero quienes sean delegados tecnológicos y asistan al “establecimientos de votación en los que se lleve a cabo la verificación de la identidad de los electores mediante herramientas de identificación biométrica” percibirán 3.800 pesos por cada acto de votación.

Cuestionamientos

Frente de Todos irá a la Justicia

El Frente de Todos que encabeza Alberto Fernández cuestionó el proceso informático destinado al escrutinio provisorio de las PASO y anunció que presentará en la Justicia Electoral una denuncia al considerar que tiene “escasa transparencia” y utiliza “un software poco confiable”. El apoderado del PJ, Jorge Landau, advirtió sobre la posibilidad de que el Gobierno “distorsione” el escrutinio provisorio de las elecciones primarias instalando “un resultado político falso” y cuestionó el sistema que se utilizará para el conteo de votos.

“Tenemos fe de ganar las elecciones porque es lo que indican las mediciones, pero no queremos que nos instalen la noche del domingo 11 un resultado político falso. Tenemos serias sospechas en ese sentido”, manifestó el ex diputado nacional.

El referente peronista indicó que solicitó al Gobierno la entrega del software que se utilizará en el escrutinio provisorio pero denunció que “no quieren entregarlo”.

“Por un lado nos acusan de que vamos a hackear la elección y por otro no nos entregan la fórmula que se utilizará en la transmisión de datos. Este es un problema que generó el Gobierno no dándonos participación”, señaló. Landau se refirió asimismo a un ensayo de escrutinio realizado el sábado pasado y aseguró que resultó “complicado” debido a las innovaciones realizadas por el gobierno nacional.

“Como consecuencia de toda esta improvisación vamos a hacer algunas presentaciones, sobre las que hemos decidido trabajar. Las hacemos para que se tomen las precauciones debidas y podamos fiscalizar”, finalizó.