Paran los judiciales y comienza el debate en el Congreso

El gremio de Julio Piumato se concentrará frente a tribunales. Mientras tanto, se espera la discusión en comisión. El Gobierno quiere aprobar la iniciativa esta misma semana

El gremio de los judiciales que dirige Julio Piumato convocó para hoy a una protesta frente al Palacio de Justicia en Buenos Aires contra el proyecto del Gobierno para modificar las jubilaciones de los magistrados. La convocatoria tiene lugar el mismo día en que el oficialismo buscará iniciar el debate de la iniciativa, mientras analiza algunos cambios para garantizar la aprobación del documento en la Cámara de Diputados.

La UEJN elaboró un proyecto propio respecto sobre el régimen especial jubilatorio, que plantea incorporar a todos los empleados para hacerlo “sustentable”.

A la reunión de comisión, está previsto que asistan hoy, según lo acordado entre la oposición y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, y el secretario de Seguridad Social de Trabajo, Luis Guillermo Bulit Goñi. También, y tras el pedido de los bloques opositores, se convocó a representantes del sector judicial, en especial a la Asociación de Magistrados e incluso representantes del Consejo de la Magistratura.

La iniciativa del oficialismo aumenta gradualmente la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años. También incrementa los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio y aumenta en 7% los aportes adicionales, pasando de 11% a 18%.

Cabe recordar que ya la ex presidenta Cristina Fernández, en 2012, intentó cambiar el régimen jubilatorio de privilegio e incluir el pago del Impuesto a las Ganancias. Pero la medida no prosperó.

Intangibilidad

Sobre la iniciativa de reforma jubilatoria, el presidente Alberto Fernández explicó: “( Se pretende) poner un poco de igualdad en el sistema. No es que me la agarre con ellos y no tengo un problema con los jueces. Muchos de ellos son mis amigos y son más los jueces honestos y dignos que los otros”.

Respecto de la discusión sobre la intangibilidad de los sueldos de los jueces destacó: “Hubo momentos en los cuales el Poder Ejecutivo les bajaba el salario a los jueces para presionarlos o les ponía impuestos exorbitantes. La Constitución buscó que el dinero no sea un elemento de presión”. Pero afirmó que los jueces “se fijan su propio sueldo” y que se establecieron “sueldos interesantes”.

Y concluyó: “Los jueces no cuentan además que actualmente el 82% móvil que cobran lo calculan sobre el sueldo bruto, por lo tanto terminan cobrando 92% de movilidad