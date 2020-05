Pacto con Irán: denuncian que Fernández de Kirchner le envió datos falsos a la CIDH

La ex mandataria planteó nuevamente la supuesta persecución del macrismo. El abogado de los querellantes por el presunto encubrimiento a iraníes sostiene que trascribió declaraciones que la jueza Ana María Figueroa no hizo.

El abogado de los querellantes por el presunto encubrimiento a iraníes en la causa por el atentado a la AMIA, delito por el cual están procesados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el actual senador Oscar Parrilli, denunció que el escrito que la actual vice le envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando persecución por parte del macrismo contiene “citas falsas” de la jueza de Casación Ana María Figueroa.

Cabe recordar que el sábado, sin dar precisiones sobre expedientes o autores, la magistrada aseguró que fue presionada por el anterior Gobierno para sentenciar en determinado sentido.

Fernández de Kirchner se hizo eco de la entrevista a la camarista en su cuenta de Twitter y planteó que se refirió al ex funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación y actual procurador porteño, Juan Bautista Mahiques, y a las actuaciones sobre el denominado Pacto con Irán, pese a que Figueroa aseguró no tener presente en qué causa se dieron las supuestas presiones. “Me parece que fue el de la inconstitucionalidad del memorándum”, se limitó a decir la jueza tras ser consultada por el periodista que la entrevistó.

Horas después, Figueroa habló con un medio gráfico y aclaró: “No dije que era Mahiques, dije que era una alta autoridad”. Además, recordó que fe el reportero quien lo nombró.

Ahora, Tomas Farini Duggan, letrados de los acusadores privados, afirmó que el escrito de la vice mandataria “cita declaraciones de la jueza Figueroa que no hizo, como si todo hubiera estado planificado de antemano”.