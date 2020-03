Otorgan DNI a un niño italiano que reside desde hace 11 años en el país

Tenía documentación de Italia y no podía tramitar la nacionalidad local porque le exigían autorización de ambos progenitores y se desconocía el paradero del padre

La jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 1ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Soledad Vieites, autorizó a la madre de un niño de nacionalidad italiana a solicitar, en forma exclusiva, la nacionalidad argentina y tramitar el documento nacional de identidad de su hijo en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

El trámite administrativo se había detenido porque se desconocía el paradero del padre del niño.

H. T. M. nació en España en 2007 y obtuvo nacionalidad italiana por vía materna. Vivió un año en Italia junto a su madre, M. H., que tenía doble nacionalidad argentina e italiana, y a su padre, A. F. T. M., de nacionalidad colombiana. La madre regresó al país junto al niño y una hermana de éste, con autorización del progenitor, quien prometió reencontrarse con el grupo familiar luego de resolver algunas cuestiones en España.

Dicha promesa nunca se concretó, razón por la cual M. H. se hizo cargo de la crianza de sus hijos. En tanto, A. F. T. M. no tomó nunca más contacto con su esposa ni con sus hijos, quienes actualmente desconocen su paradero.

Durante 11 años, M. H. intentó infructuosamente por diferentes medios obtener la nacionalidad y documentación argentina para su hijo; pero siempre se le exigía la autorización del padre del niño para poder dar curso a esa solicitud.

Entonces, la mujer presentó durante la feria judicial de julio de 2019 un pedido ante la Asesora de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género del 10° Turno, María Victoria Jalil Manfroni. Entre otras cuestiones, expuso los graves perjuicios que acarreaba la situación a su hijo, actualmente con doce años, en el ejercicio de algunos derechos. Por ejemplo, la mujer expuso que, sin documentación argentina, no podía ser inscripto en la escuela secundaria.

Ante esta situación, la asesora requirió intervención jurisdiccional al Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 1ª Nominación para que se regularizara la documentación del adolescente. La asesora sostuvo que el pedido no vulneraba derecho alguno de los padres, sino que por el contrario buscaba el interés superior del niño en cuestión dado que por carecer de dicha documentación se le restringían otros derechos fundamentales como el derecho al acceso a la educación.

Por todo esto, el el juzgado ordenó al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a autorizar, exclusiva y únicamente, a la madre del adolescente a realizar ese trámite. Finalmente, H.T.M. obtuvo DNI argentino el 20 de diciembre de 2019.