Ordenaron más indagatorias por presuntas torturas en la guerra de Malvinas

El Juzgado Federal de de Río Grande, Tierra del Fuego, ordenó las indagatorias de otros seis ex integrantes de las Fuerzas Armadas por, presuntamente, torturar a soldados bajo su mando durante la guerra de Malvinas.

La jueza Mariel Borruto (foto), a cargo de la pesquisa, hizo lugar a un pedido formulado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene en la causa como parte querellante, y habilitó la feria judicial extraordinaria por el coronavirus para darles continuidad a las actuaciones.

Además, dispuso -sin fecha fija- las indagatorias de Omar Parada, Emilio Samyn Duco, Jorge Díaz, Jorge Cadelago, Horacio Vlcek y Jorge Masiriz.

Borruto recordó que el año pasado se tomaron cuatro indagatorias a través de videoconferencia y no descartó que se use nuevamente esa modalidad.

La causa caratulada “Pierre, Pedro Valentín s/ delito de acción pública” comenzó a gestarse luego de que el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Bassel, reunió el testimonio de 25 soldados y formalizó una denuncia ante la justicia fueguina, en 2007.

En el expediente ya obran más de un centenar de testimonios de ex conscriptos que afirman haber sido víctimas estaqueamientos y enterramientos a la intemperie, entre otros tormentos.

Por los hechos ya fueron procesados, a comienzos de este año, los ex militares Miguel Garde, Belisario Affranchino Rumi, Adolfo Calderini y Eduardo Gassino.