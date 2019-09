Obligan a la administradora del plan de ahorro a entregar el auto adjudicado

La empresa demandada en el caso, no cumplió su obligación. Había argumentado que no contaba con el color elegido por el adjudicatorio, lo cual se probó que no era cierto

La Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba rechazó el recurso de apelación presentado de la parte demandada, Circulo de Inversores SA (CISA), y confirmó la sentencia que le ordenó a la empresa a entregar el automóvil seleccionado con motivo de la licitación en el plan de ahorro. El tribunal estableció que en caso de resultar imposible la entrega del vehículo, la empresa debe pagar el equivalente en daños y perjuicios correspondientes al valor actual de esa unidad.

Asimismo, el fallo confirmó la condena a daño moral por las “penurias” padecidas por el actor por la demora “de años” en el cumpliento contractual de la accionada.