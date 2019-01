Nueva testigo arrepentida en la causa de los cuadernos

También fue apresado el ex abogado de la mujer y el yerno de éste. Se los investiga por el presunto lavado unos US$70 millones mediante la compra y venta de inmuebles en Estados Unidos

El juez federal Claudio Bonadio homologó el acuerdo por el que Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario presidencial Daniel Muñoz, se convirtió en la nueva arrepentida de la causa “de los cuadernos”, aunque seguirá presa, según informaron fuentes judiciales.

La homologación del acuerdo con Pochetti ocurrió después de que fue detenido su ex abogado, Miguel Ángel Plo, también acusado de participar del entramado de lavado de dinero que se le adjudica a quien fue secretario del fallecido presidente Néstor Kirchner y su entorno. La defensa de Pochetti no solicitó su excarcelación con el objetivo de dar lugar al juez y a los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli avancen con la corroboración de la veracidad de los dichos.

Según trascendió, Bonadio tenía algunas dudas sobre la declaración que Pochetti brindó como arrepentida la semana pasada, por lo que le formuló nuevas preguntas.

Pochetti está detenida desde el 24 de octubre acusada de ser una de las protagonistas de las maniobras.

El vínculo de Pochetti con la causa “de los cuadernos” de las supuestas coimas surge porque su fallecido esposo aparece de manera reiterada en los escritos del arrepentido chofer Oscar Centeno, quien trabajaba para el ex secretario de Coordinación del Miinisterio de Planificación Federal, Roberto Baratta.

Abogado

Por su parte, el ex abogado de Pochetti y su yerno, Federico Zupicich, fueron detenidos por orden de Bonadio pero el pedido no incluyó a la hija del letrado, la también abogada María Jesús Plo, para quien Stornelli y Rívolo habían pedido captura.

Plo es investigado por el presunto lavado de dinero en un expediente vinculado con la mencionada causa, que rastrea el movimiento de US$70 millones en la compra y venta de inmuebles en Estados Unidos.

Plo comenzó en esta causa como abogado defensor de Pochetti, pero pocas semanas después quedó imputado.