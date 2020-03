Nueva orden de restricción contra el femicida Fabián Tablado

La Justicia emitió una nueva orden de restricción perimetral para que Fabián Gerardo Tablado (foto), el femicida que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en Tigre, no pueda acercarse a menos de 500 metros del domicilio de Edgargo Aló.

La medida fue dictada por la jueza de Familia 2 de Tigre, Silvia Sendra, la misma que ya había impuesto para Tablado una perimetral para que no se acerque a su ex mujer ni a sus hijas y que para monitorearlo le colocó una tobillera electrónica.