Nueva convocatoria para el Premio Nacional a la Calidad en la Justicia

Las inscripciones cierran el 30 de junio. Se busca promover el desarrollo de buenas prácticas para mejorar el servicio de justicia. En Córdoba, la Oficina de Gestión Judicial asesora y capacita a los

interesados en participar

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación convocó a la tercera edición del Premio Nacional a la Calidad en la Justicia (PNCJ), a fin de reconocer la excelencia en la implementación de herramientas de gestión de calidad en los servicios de justicia.

Entre otros aspectos, se premia el avance hacia la modernización, la accesibilidad a la información, la innovación en la atención y la agilización de los tiempos de respuesta en los procesos de las organizaciones judiciales.

Según informó el Ministerio de Justicia de la Nación, en esta tercera edición se premiará a tres ganadores en tres categorías, de acuerdo con el nivel de incorporación de técnicas de calidad e innovación. La inscripción es hasta el 30 de junio.

En la provincia de Córdoba, el Área de Gestión Judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) -a cargo de Carolina Granja- es la encargada de coordinar y brindar asesoramiento a los organismos del Poder Judicial de Córdoba interesados en participar en el certamen nacional.

“El desafío es pensar el servicio de justicia de una manera diferente de cara al usuario real, fijando indicadores y metas para poder mejorar. Son pocos los organismos que se animan porque es un desafío dejar que entre gente en el juzgado, en un lugar tan particular como es la Justicia, donde no estamos acostumbrados al control externo. Pero lo importante es que cada vez son más los que se interesan y deciden participar”, remarcó Granja en diálogo con Comercio y Justicia.

En la edición del año pasado, el Juzgado de Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de Río Cuarto, a cargo del ahora jubilado juez Rolando Guadagna, ganó el “premio de oro”. El año anterior, el mismo juzgado había sido distinguido con la mención “Liderazgo y Procesos” en el premio nivel oro a la “Excelencia en la Gestión”. En 2018, se inscribieron 28 organismos judiciales de todo el país, cinco de los cuales provenían de la provincia de Córdoba, tres de capital y dos del interior.

Granja destacó que más allá del premio,que tiene un carácter simbólico, lo importante es el resultado del trabajo que se realiza.

“Hay organismos que no ganaron , por ejemplo los Juzgados Ejecutivos de capital y hoy son el primer organismo que tiene todo informatizado con el expediente digital, es un organismo modelo a nivel provincial y mucho de eso tiene que ver con el trabajo de gestión que se ha hecho”, subrayó la funcionaria judicial.

Fortalezas y oportunidades

Esta tercera edición del premio, el Ministerio de Justicia introdujo modificaciones con relación al contenido y los puntajes de las bases 2018.

El subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez, resaltó que “la evaluación para ser premiado se hace sobre la consistencia de los enfoques, el despliegue necesario en la organización y la revisión sistemática de los planes, a partir de las fortalezas y oportunidades de mejora relevadas”.

Por su parte, la coordinadora del Programa de Calidad, Sandra Dosch, remarcó que “desde la perspectiva de la evaluación se permite obtener un diagnóstico del estado de situación de cada organización, con el fin de obtener una premiación por el nivel de ejecución de los ejes de gestión que fueron alcanzados”.

“También se pueden detectar oportunidades de mejora para que la organización las implemente, con el fin de incrementar su posicionamiento en el proceso de mejora continua”, agregó Dosch.