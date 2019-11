Home > Justicia > No se acreditó el monto de mercadería robada en un vehículo con localizador

La Cámara 8ª Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba admitió que existió incumplimiento parcial respecto a la obligación contractual de la demandada Cars Security SA, ya que el dispositivo de localización, seguimiento y rastreo del vehículo propiedad de la actora Oechsle SA no funcionó de acuerdo a lo convenido. Ello, porque hubo un retardo en localizar la ubicación del auto, que permitió recuperar el rodado pero no la mercadería que contenía.

Sin embargo, el tribunal rechazó la demanda al no acreditarse qué cantidad de mercadería fue sustraída.