“No hay aministía ni recorte de penas”, aclaró Losardo sobre la liberación de presos

En medio de la polémica desatada hace días por la decisión del Poder Judicial de permitir que ciertos presos abandonen las cárceles y continúen con su condena en arresto domiciliario, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, aclaró que “nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos”.

” No se trata de un presidente que esté pensando en liberar presos, quiero dar tranquilidad a la gente, no es así. Desde marzo hasta el 21 de abril se han excarcelado 320 personas con pulseras. Hay un volumen de cifras sueltas y derramadas… No es verdad que salieron más de 2000 y sin tobilleras. Expliquemos las cosas como son”, dijo la ministra.

De esta manera la funcionaria respaldó el mensaje de ayer del presidente Alberto Fernández, quien destacó en redes sociales no estar a favor del indulto, e insistió en que “no existe un plan de liberación generalizada”. “No se van a imponer indultos ni amnistías ni recorte de penas. No es un tema del Ministerio de Justicia”, coincidió hoy Losardo.

Losardo remarcó el momento particular en que se tomaron estas decisiones, la pandemia del coronavirus y los riesgos de contagio en las prisiones, y destacó además que varios países, como Brasil, como España, tomaron también esta decisión de permitir a condenados cumplir el arresto en sus domicilios.

No es cuestión de despegarse o no despegarse, es cuestión de que se entienda el tema”, dijo la funcionaria nacional, en línea con las declaraciones que el miércoles realizó el presidente Alberto Fernández, quien denunció una “campaña mediática” que busca “acusar al Gobierno de querer facilitar la libertad”.