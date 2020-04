Nahir Galarza reclamó traslado a la casa de sus padres

a defensa de Nahir Galarza, la joven que mató a sangre fría a su novio, Fernando Pastorizzo, en Entre Ríos, y fue condenada a cadena perpetua, pidió que le concedan la prisión domiciliaria.

Los letrados alegan que la mujer de 21 años podría contraer Covid-19 y piden que sea trasladada a la casa de sus padres, en Paraná.

Galarza está detenida desde el 30 de diciembre de 2017. Quedó demorada a horas de quitarle la vida a su novio con un arma de fuego en la ciudad de Gualeguaychú.

En su solicitud, los abogados de la penada, José Ostolaza y Pablo Sotelo, alegaron que el fallo condenatorio no está firme y que no hay riesgos procesales.

Según los profesionales, no hay peligro de fuga porque su asistida está cursando el segundo año de la carrera de Psicología “de manera ininterrumpida”.

En tanto, volvieron a criticar a la Justicia entrerriana, a la que ya trataron de “patriarcal, misógina y machista” por no avalar su teoría de que Pastorizzo ejercía violencia de género sobre Galarza.

El 3 de julio de 2018, por unanimidad , el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, integrado por Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian, le impuso perpetua a Galarza al considerar que durante el debate quedó “destruida” la hipótesis de la defensa, que argumentó que la joven disparó de manera involuntaria.

