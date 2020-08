Murió la empleada de Tribunales I que contrajo coronavirus y mañana no habrá actividad

La empleada judicial que estaba internada en terapia intensiva falleció ayer a los 34 años de edad tras haber contraído Covid – 19.

Según se conoció, la mujer trabajaba en un juzgado de Conciliación Laboral y formaba parte de un equipo de 11 personas que cumplieron su turno de 14 días el pasado viernes.

Además de la empleada judicial que falleció ayer, otros de compañeros contrajeron la enfermedad, aunque se aclaró que en ambos casos son asintomáticos.

La joven tenía dos factores de riesgo que complicaron su estado de salud y terminaron con su vida.

Conocida la triste noticia, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dispuso un día de duelo y mañana no habrá actividad en los tribunales de la Capital.

Por la mañana, el gremio que preside Federico Cortelletti había denunciado ante el COE y en el Ministerio de Trabajo, que el Tribunal Superior de Justicia no estaba cumpliendo con los protocolos y habían solicitado una inspección en el Palacio de Tribunales I.

Al realizar la presentación, la AGEPJ adjuntó los escritos elevados al TSJ el 20 de julio y 4 de agosto pasados, donde se denunciaban las falencias detectadas y se pedía una solución.

Según remarcó el gremio, las cuestiones oportunamente señaladas “nunca fueron resueltas, entre ellas la instrumentación de la rotación de empleados para sectores como ujieres y el personal de la oficina de admisión de expedientes y control de ingreso”.

“Contradice toda norma sanitaria la cantidad de gente que circula por tribunales y las disposiciones que no permiten la rotación de empleadas y empleados de algunos sectores. Eso es lo que se ha puesto en conocimiento de la autoridad sanitaria del COE y la autoridad laboral del Ministerio de Trabajo”, advirtió Cortelletti.