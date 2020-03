Multa por incumplir cautelar sobre un loteo no habilitado

La Cámara Civil de Cipolletti le aplicó una multa a un hombre por incumplir la medida cautelar que le impedía avanzar con un loteo no habilitado.

Previo, el Juzgado Civil Nº1 decretó la medida cautelar de no innovar y le ordenó al demandado “abstenerse de permitir nuevos ingresos y ocupaciones en el inmueble en cuestión, debiendo cesar el acopio de materiales de construcción y paralizar la obra destinada a edificar vivienda”.

“El propio demandado es quien, a pesar de haber sido informado por el Municipio de la existencia de un Código Urbano local que debe ser respetado, y al margen de la orden de no innovar dictada en el año 2018 por la Justicia, en el marco de las presentes actuaciones, procedió a vender y a permitir la ocupación del inmueble, admitiendo expresamente en sede Administrativa que continuará con el proyecto de loteo porque la fruta no da, por eso las chacras se lotean y enfatizando que va a seguir con el loteo hasta las últimas consecuencias”, señaló el fallo.

Según el tribunal, el demandado dejó en evidencia “una expresa y declarada resistencia a cumplir la orden judicial y administrativa impuesta”, de lo que surge “claramente una explícita contumacia y desprecio por las decisiones impuestas por la autoridades intervinientes; a sabiendas de estar infringiendo normas vigentes que se le han hecho conocer expresamente”.

Los jueces resaltaron que “el reticente incumplimiento de la cautelar resulta intolerable jurídicamente, en un estado de derecho en el que las normas deben ser cumplidas y las conductas contrarias no pueden ser toleradas por los funcionarios ni por los magistrados, cuya función es velar por la vigencia de las mismas y del estado de derecho que torne factible una convivencia social armónica”.