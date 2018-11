“Muchas veces son los padres los que vulneran el derecho de sus hijos”

La Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, recordó que los niños tienen derecho a recibir educación en un sentido amplio y se refirió a la necesidad de que los adultos sean capaces de ejercer una “escucha activa”

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

Grupos “pro vida” del todo el país se unieron días atrás a la marcha nacional contra la ley de educación sexual (ESI) integral. Convocados por el conectivo autorreferenciado #Notemetasconmishijos, cientos de personas salieron a la calle a expresar su rechazo a este proyecto, al cual acusan de tiene una “ideología de género” a la que se oponen.

Aunque la ley rige desde 2006, la campaña cobró fuerza luego de que el pasado 4 de septiembre, en un plenario de las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Diputados, se aprobó un dictamen para modificar la Ley de Educación Sexual Integral 26150.

La modificación busca garantizar la aplicación obligatoria de la ESI en todas las instituciones educativas del país, estatales o privadas, ya que hasta ahora sólo nueve provincias adhirieron a la norma.

Sobre el tema, la Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, dialogó en exclusiva con Comercio y Justicia. Qué rol tiene los padres y cuáles son sus límites, el lugar que deben ocupar las instituciones educativas y el derechos de los niños a recibir información, son los algunos de los conceptos que dejó plasmados en esta entrevista la ombudsman de la niñez

-¿Qué postura tiene la Defensoría sobre la ley de Educación Sexual Integral?

– Desde esta Defensoría creemos en la necesidad de la educación sexual integral y en el derecho que tienen los padres a intervenir con las escuelas, pero por sobre todas las cosas creemos en el derecho que tienen los chicos a recibir educación en un sentido amplio. Y aquí es importante diferenciar entre educación e instrucción.

Es necesario que haya docentes en las escuelas -no sólo en lo relativo a educación sexual- que estén preparados para la escucha activa, porque el tema de la sexualidad no es un tema aislado, tiene que ver con cómo los chicos construyen la identidad, que no se construye sólo con información sino también con lo que los padres les plantean a sus niños en la casa y con aquéllo que construyen como identidad colectiva con sus pares y con lo que la escuela les da. Tratar de ver el tema de educación sexual sólo desde una perspectiva informativa sería pobre.

-¿Qué análisis hace del eslogan “con mis hijos no te metas”?

– Sin dudas, hay una responsabilidad primera -que es de la familia- pero nosotros vemos que no siempre están presentes y que hay muchos adolescentes que no se animan a hablar con ellas. Por otro lado, hay que recordarles a los padres que los chicos son sujetos de derecho, no son propiedad de nadie; los adultos desde distintos lugares somos responsables de los chicos: como padres, como docentes, como Estado; todos tenemos un grado de responsabilidad que obviamente es distinto. Si soy padre o madre, soy el primera responsable de mis hijos pero obviamente la escuela no puede hacer la vista gorda frente a problemas que aparecen con los chicos y también es responsable cuando ve un chico maltratado, abusado, etcétera.

Nosotros respetamos la responsabilidad parental pero también creemos que son muchas veces los padres los que vulneran el derecho de sus propios hijos y para cuando eso ocurre están las instituciones que desde el propio Estado deben velar por los derechos vulnerados.

¿Cuál debería ser la mejor manera de dar educación sexual en una escuela?

Un concepto a no perder de vista es que los chicos tienen derecho a recibir educación en un sentido amplio. Hay que entender que la educación sexual no es solamente educación genital, tiene que ver con saberse cuidar, con respetar el propio cuerpo, saber que no tengo que responder a presiones de nadie, que mi cuerpo me pertenece y lo tengo que cuidar . En las encuestas que hemos realizado surge que muchos chicos acceden a información sobre educación sexual en la escuela, pero de una manera informativa; se dicta como si fuera una materia; entonces, los chicos tienen recelo para hablar de ciertas cuestiones. No se piensa como una consejería, tienen información pero no aprenden valores. Ahora bien, no hay una única manera de dar educación sexual porque los chicos no son un colectivo homogéneo. Lo que está claro es que los chicos como sujetos de derechos tienen derecho a opinar y que su opinión sea tenida en cuenta. No siempre los padres y las escuelas escuchan a los chicos y tener una escucha atenta sobre ellos a veces no es tan fácil.