Matheu se presentó a la Justicia y quedó detenido

El ex fiscal Roberto Matheu quedó detenido ayer cuando se presentó junto a sus abogados en la Cámara 7ª del Crimen, luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazara un recurso de apelación ante la Corte Suprema realizado por su defensa tras una condena por el delito de cohecho.

En septiembre de 2016, por unanimidad, Matheu había sido condenado por la Cámara 7° del Crimen y jurados populares a seis años de prisión por el presunto cobro de coimas y lo inhabilitó de manera perpetua a ejercer su función como fiscal, además de cobrarle una multa de 50 mil pesos.

Esa condena fue confirmada en abril de este año por el TSJ, sin embargo la defensa interpuso un recurso extraordinario de apelación que iba a ser presentado ante Corte Suprema de Justicia. Si bien ahora la defensa puede ir en queja a la Corte Suprema, en Córdoba este recurso no tiene efecto suspensivo y se puede ejecutar la condena.

El ex funcionario judicial fue acusado de recibir coimas para liberar presos y entregar autos secuestrados. La acusación contra Matheu sostenía que había recibido dádivas de los abogados Carlos Morelli y Marcos Juárez en 2003.

En agosto de 2016, el abogado Carlos Morelli confesó haberle pagado coimas a Matheu y en aquella sentencia recibió la pena de dos años y medio en suspenso, sin inhabilitación. En tanto que el letrado Marcos Juárez, quien también pagó coimas a Matheu fue condenado a dos años y medio de condicional e inhabilitación por ese mismo lapso.