Llamado a extraordinarias: iniciativa para endurecer penas contra barrabravas

Macri anunció que enviará un proyecto para calificar como delitos y no como contravenciones los destrozos que se realizan en la vía pública durante manifestaciones o eventos deportivos

El presidente Mauricio Macri criticó a la Justicia que liberó a los 30 detenidos por los incidentes ocurridos el fin de semana tras la suspensión de la Superfinal entre River y Boca y adelantó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar, entre otras cosas, un proyecto que endurece las penas contra los barrabravas. El mandatario llamó a “persistir y rechazar a los violentos, rechazar a las mafias que muchas veces están detrás de este tipo de violencias” y calificó de “bochorno” lo ocurrido el fin de semana.

“En horas esas personas estén libres, no entiendo. Lo mismo nos pasó en el Congreso cuando vimos ese destrozo masivo, esa agresión bestial”, dijo el mandatario.

El Presidente agregó que “la única sociedad posible es en la que rige la ley y donde todos somos iguales”, apuntó contra “una parte de la dirigencia que apaña estas conductas” , y dijo que “claramente esto no es aceptable”.

Luego de las declaraciones de Macri, la ministra Patricia Bullrich explicó que la iniciativa que el Congreso tratará en sesiones extraordinarias “tipifica como delitos penales y no como contravenciones todas las conductas violentas que se realizan durante un evento deportivo”.

Bullrich agregó que se va a obligar a los barras que tienen prohibición de entrar a la cancha a que se presenten “en predios especiales tres horas antes de los partidos”.