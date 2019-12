Lesa humanidad: ya se dictaron 238 fallos

Un tercio de las sentencias está firme. El relevamiento consigna que persisten las demoras en las etapas de instrucción y recursivas. Además, detalla que en 2019 disminuyó el total de condenados y detenidos

Un nuevo informe estadístico elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, destaca que persisten las demoras en las diferentes etapas de los procesos por lesa.

Los datos reflejan que a la fecha se mantienen dos tendencias: más personas investigadas en libertad y el arresto domiciliario como modalidad de encierro.

El relevamiento precisa que entre 2006 y el 1 de diciembre de este año se le dio trámite a 589 causas, que involucran -o involucraron, hasta su fallecimiento- a 3.295 personas. En tanto, indica que se dictaron 238 sentencias en todo el país, de las que sólo 19 se emitieron al 1 de este mes,

una cifra similar a la de 2018 (18), que ratifica un estable descenso comparado a 2017 (27) . De los restantes 351 expediente en los que aun no hay veredicto, 44 por ciento se encuentra en etapa de instrucción.

Actividad recursiva

El informe destaca la actividad recursiva que se produce en las causas por crímenes de lesa; en particular, explica que ese pasaje no es lineal, lo que trae aparejado dificultades para cerrar el ciclo de las pesquisas una vez dictada la sentencia del tribunal oral correspondiente.

Denomina como “espiral” al recorrido no lineal que existe entre un Tribunal Oral Federal, la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), un aspecto que intensifica las demoras que presenta la tramitación de los casos.

El promedio de tiempo que transcurre entre el dictado de una sentencia y su confirmación es de entre tres años y 6 meses.

En esa línea, el trabajo repara en que la práctica de reenvíos, si bien no es extensible al universo de actuaciones con sentencia, “contribuye al aumento en los tiempos de tramitación”. Paralelamente, resalta que aspecto que aporta a las demoras es el desdoblamiento de la tramitación de las causas con posterioridad a que la CFCP dispone reenvíos.

En cuanto a las personas investigadas, puntualiza que hasta la fecha fueron sentenciadas en total 1.119, lo que representa un tercio de quienes están o estuvieron alguna vez bajo investigación. Este año, 95 personas recibieron veredicto: 71 fueron condenadas y 24 absueltas. La cifra es menor a la

del año pasado, cuando 108 fueron los acusados que escucharon un veredicto condenatorio o absolutorio; ello, una vez más, refleja una inclinación descendiente desde 2017.