Las nuevas salas del Trabajo no se pondrán en marcha antes de 2019

El TSJ dispuso su creación pero no hay orden de mérito vigente. El concurso recién podrá abrirse cuando asuman las autoridades del Consejo de la Magistratura elegidas. El Alto Cuerpo también habilitó una segunda cámara laboral para Río Cuarto

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

A seis meses de su aprobación en la Legislatura de Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial ordenó crear dos nuevas cámaras del Trabajo para la ciudad capital.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y significa sumar dos salas al fuero laboral -Sala 12 y Sala 13-, lo que implica que habrá nueve jueces mas de los 33 ya existentes.

Los nuevos tribunales del Trabajo buscan paliar la elevada litigiosidad del fuero y, por consiguiente, reducir la mora judicial que esto acarrea.

Pese la urgencia y aunque la ley fue sancionada en diciembre pasado, la puesta en marcha de estas salas no será inmediata. Según pudo confirmar Comercio y Justicia, no hay orden de mérito que permita designar a los jueces que las integrarán.

El último orden de mérito ya no está vigente y será necesario llamar a un nuevo concurso, explicó a este medio el secretario del Consejo de la Magistratura de Córdoba, Gerardo Calvimonte.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el organismo encargado de la selección de magistrados y funcionarios judiciales se encuentra en plena renovación -hoy habrá elecciones-, será necesario esperar que asuman las autoridades elegidas para convocar a nuevos concursos. Se estima que después de la feria judicial tomarán juramento los consejeros, y sólo después de ello se podrán hacer convocatorias. En general, este tipo de concursos suele motivar un profundo interés y es elevado el número de aspirantes que se presentan a rendir. Esto implica que la duración del concurso se extienda varios meses, y es poco probable pensar, entonces, que las nuevas salas puedan conformarse antes de que concluya el año.

La misma suerte corre la segunda Cámara del Trabajo de Río Cuarto, que también fue creada por la ley N° 10508 del 13 de diciembre pasado. Calvimonte informó a este medio que tampoco hay orden de mérito para este tribunal, y dicho concurso podría realizarse en forma conjunta con el de Córdoba capital si así lo disponen los consejeros. No descartó, sin embargo, que pueda hacerse un concurso paralelo y exclusivo para este cargo.

Otros tribunales

La acordada publicada por el TSJ dispone también la creación de dos juzgados de Familia, que se denominarán “Juzgado de Familia de 7ª y 8ª Nominación”, respectivamente. A diferencia del fuero Laboral, en este caso estos tribunales podrían comenzar a funcionar en el transcurso de este año. Ello, teniendo en cuenta que hay un concurso avanzado en el Consejo de la Magistratura, que se encuentra en la etapa de las entrevistas personales. Éstas se tomarán la semana próxima -días 28 y 29-, explicó Calvimonte a este diario. Hasta el momento, son 15 los concursantes que pasaron esta instancia del concurso.

El TSJ también dispuso la creación de dos asesorías letradas para el fuero de Familia en Córdoba capital, para lo cual también hay un concurso abierto, en su fase inicial, con un promedio de 150 inscriptos. Finalmente, cabe destacar que la acordada también prevé la puesta en marcha de un juzgado de Ejecución Penal para la ciudad de Cruz del Eje.