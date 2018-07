La UIF será querellante en la pesquisa por deuda de Formosa

En las maniobras están involucrados la ex ministra de Economía, Hacienda y Finanzas de esa provincia, Inés Lotto de Vecchietti, el gobernador Gildo Insfrán y el ex vicepresidente Amado Boudou, entre otros

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó el decisorio que rechazó el planteo de la defensa de la ex ministra de Economía de Formosa, Inés Lotto de Vecchietti, que objetó la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) como parte querellante en la causa que se sigue en su contra.

En la pesquisa relativa al caso Ciccone se investiga la reestructuración de la deuda de la Provincia con el Estado nacional mediante la simulación de un asesoramiento profesional de una firma que no tenía experiencia en la materia -The Old Foud SA-, con el fin de percibir una suma de dinero que fue pagada con fondos públicos.

A Lotto de Vecchietti y al gobernador Gildo Insfrán se les imputa haber intervenido en diversos actos administrativos de su competencia tendientes a dotar de legalidad tanto a la contratación de The Old Fund en la maniobra como a la disposición de dinero estatal mediante el Fondo Fiduciario Provincial de Formosa (Fonfipro).

En tanto, al ex vicepresidente Amado Boudou -quien era ministro de Economía cuando ocurrieron los hechos, entre 2009 y 2010- se le enrostra haber firmado una adenda al convenio previamente rubricado por su antecesor en el cargo, mediante la cual incorporó los intereses de la deuda en el monto a reestructurar, acrecentando con ello la comisión que habría de percibir la firma The Old Fund.

En el proceso que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo se investiga si la reestructuración de la deuda provincial de Formosa fue la antesala de una operación para levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica. Cabe recordar que The Old Fund, que para la Justicia compró la firma Ciccone, era propiedad de Boudou.

El magistrado afirma que The Old Found le cobró cerca de ocho millones de pesos al Fonfipro por asesoramiento para la reestructuración de la deuda provincial.

En la instrucción se afirmó que cuando Carlos Fernández era el ministro de Economía, se firmó el acuerdo con Formosa, y que en septiembre de 2009, ya con Boudou encabezando la cartera, la Provincia firmó un convenio con The Old Fund.

Las indagatorias comenzaron en febrero del año pasado, cuando el administrador del Fonfipro, Jorge Melchor, se presentó ante Lijo y entregó un escrito en el que afirmaba la existencia de vínculos ilícitos entre Boudou y la Provincia de Formosa.

Según afirmó Melchor, Alejandro Vandenbroele se presentó en febrero de 2009 ofreciendo sus servicios, y que la oferta fue girada a la actual diputada nacional por el Justicialismo formoseño, Inés Lotto de Vecchietti, quien, según la denuncia, autorizó la negociación.