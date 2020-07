“La reforma busca que la gente tenga mejor acceso a la Justicia”, dijo miembro del comité asesor

Gustavo Ferreyra, miembro del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, aseguró este jueves que la reforma de la administración de justicia permitirá un “mejor acceso” de la población al sistema.

“Desde la fundación del Estado argentino, muy pocas veces se discutió la cuestión en un escenario abierto y democrático”, dijo uno de los once expertos que asesorará al presidente Alberto Fernández en distintos aspectos de la reforma judicial, anunciada ayer por el mandatario.

Ferreyra detalló que los alcances de las recomendaciones abarcan “la estructura y funcionamiento de la Corte Suprema, la naturaleza y dimensión del Consejo de la Magistratura, la puesta en marcha del juicio por jurados y la dimensión jurídico-institucional del Ministerio Público”.

“Tenemos 90 días para elevar un informe al Presidente, no vamos a reformar nada nosotros: es un diagnóstico y el Ejecutivo decidirá si lo envía al Congreso, y cuándo, para que lo legisle si así lo desea” ese cuerpo, sostuvo el catedrático en medios porteños.

Ferreyra evaluó que “hay que aumentar el número de miembros de la Corte, porque Argentina es un país enorme, plural, diverso y heterogéneo y cinco personas sobre 45 millones me parece poco”. “No hay que mirar experiencias europeas, me dedico a estudiar lo que sucede en Sudamérica: en Brasil hay 11 miembros en la Corte y 9 en Colombia, modelos que me gustan porque funcionan bien y dan lugar a un pluralismo importante”, consideró.

El jurista también se manifestó favorable a “desconcentrar abiertamente la tarea de la Corte Suprema y sacarle un 80% de trabajo, para generar tribunales intermedios que se encarguen solo del derecho civil, comercial y laboral; es decir, causas que no deberían llegar a la Corte y reservarle al máximo Tribunal los asuntos de Estado, como dijo Juan Bautista Alberdi”.