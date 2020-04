La ONU cuestionó el aumento de la represión por la pandemia

La Alta Comisionada en Derechos Humanos (DDHH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, les advirtió a los gobiernos de todo el mundo de que los poderes de emergencia aprobados en el marco de la crisis por la pandemia de Covid-19 no deben ser “armas” para “aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder”.

Bacheelt reiteró que las medidas deben ser necesarias, proporcionales y no discriminatorias. Además, resaltó que deben tener una duración limitada y no afectar derechos que siguen vigentes en todas las circunstancias, como el derecho a no ser detenido de forma arbitraria.

“Si no se defiende el Estado de derecho corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de DDHH con efectos negativos que se prolongarán mucho tiempo”, resaltó la expresidenta de Chile en un comunicado.

“Disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque -motivada por la búsqueda desesperada de alimentos- violó un toque de queda, es sin duda una respuesta ilícita e in-

aceptable”, enfatizó.

Bachelet, cuya oficina elaboró una guía orientativa de aspectos a tener en cuenta por las autoridades, lamentó que hayan muerto personas por la aplicación indebida de normas que, supuestamente, se habían implantado para salvarlas.

También cuestionó las detenciones de miles de personas por violar disposiciones gubernamentales y dijo que son prácticas inseguras e innecesarias.

Hace unos días, la Alta Comisionada advirtió de que algunos Estados usan el brote de coronavirus como pretexto para reprimir la información y sofocar las críticas de los medios independientes, incluido el arresto y la intimidación de periodistas.

“El libre flujo de información en la actual crisis sanitaria es vital para la lucha contra la Covid-19, los medios libres son esenciales y nunca habíamos dependido de ellos tanto como durante esta pandemia, cuando la gente está aislada y teme por su salud”, afirmó.

Antes, al analizar los efectos políticos y sociales que podría dejar la crisis sanitaria mundial por la propagación del Covid-19, la ONU alertó sobre que el mundo podría volverse más desigual y autoritario.

La oficina para los DDHH del organismo emitió un comunicado en el que expresó su punto de vista, después de una reunión virtual.

Sin mencionar ningún país en concreto, manifestó su temor a que algunas medidas de emergencia sean usadas para introducir políticas autoritarias. “Me preocupa profundamente la adopción por parte de algunos países de poderes ilimitados de emergencia, no sujetos a revisión”, manifestó Bachelet, quien dijo que en algunos casos la epidemia se está usando para justificar cambios represivos de la legislación convencional que, según valoró, “seguirán en vigor mucho después del final de la emergencia”.