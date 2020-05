La Oficina Anticorrupción adelantó que desistirá de más querellas

Después de dejar la querella en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, adelantó que el organismo también renunciará a acusar en otros procesos.

“Seguramente vamos a desistir en otros juicios e iniciaremos algunas querellas, pocas, porque tenemos como 30 y muchas están abandonadas. Es un número que no puede ser seguido por la oficina porque no tiene capacidad y muchos de esos juicios no tienen significación”, anticipó el funcionario.

“El Estado no tiene que querellar, para eso están los fiscales, tenemos faceta administrativa e investigación de denuncias si somos requeridos, no tenemos que ser una fiscalía”, adujo Crous.

Dos de los hijos del empresario Lázaro Báez, enjuiciados junto a su padre por presunto lavado en el expediente denominado por algunos medios afines al gobierno anterior “la ruta del dinero k”, sostienen que deben primar los principios de igualdad ante la ley y debido proceso y que el organismo no puede ir en contra de sus propios argumentos.

“De seguir el lineamiento trazado por la resolución 3/2020, la OA desistirá de su rol de querellante y, de no ser así, claramente nos encontraremos frente a un posicionamiento estatal evidentemente discriminatorio, habida cuenta de que, ante delitos de tremenda similitud, adoptaría en algunas causas criterios interpretativos que abiertamente beneficiarían a determinados imputados, frente a otros procesos de iguales características, en los cuales mantendría su rol y, por ende, la acusación”, manifestaron.

Concretamente, Melina y Leandro Báez le pidieron al Tribunal Oral Federal 4 que aparte a la OA, pese a que ya alegó en ejercicio de una de las tres querellas. Las dos restantes las comandan el Fisco y a la Unidad de Información Financiera (UIF).

El 11 de marzo, en la última audiencia antes de la declaración de la feria extraordinaria por el Covid-19, los letrados de la OA dieron por probada la existencia de una estructura jurídica y societaria para lavar 60 millones de dólares y que las operaciones delictivas se concretaron por orden de Báez padre, con dinero de Austral Construcciones, una de sus firmas. Incluso presentaron un tramo desconocido de los videos de la financiera conocida como “La Rosadita”.

En tanto, consideraron que los ilícitos precedentes fueron las maniobras de la causa que investiga la adjudicación de contratos de obra públicas al Grupo Austral, en la provincia de Santa Cruz.

No obstante, los encartados Báez sostienen que las circunstancias por las cuales la OA renunció a “Los Sauces” y “Hotesur” son similares a las que se dan en “la ruta del dinero K”.

“Entendemos que deben primar los principios constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso legal, teniendo en cuenta que la OA, como organización estatal con un fin determinado, no puede contrariar sus propios actos”, enfatizaron los defensores de los Báez.

Cabe recordar que recientemente, diputados de la oposición denunciaron penalmente a Crous por presunto incumplimiento de deberes de funcionario y prevaricato.

Renuncias

-La OA justificó sus renuncias en “Hotesur” y “Los Sauces” alegando que su facultad de constituirse en querellante en los procesos en los que se encuentre afectado el patrimonio estatal “se rige por los criterios de significación institucional, económica y social, que condicionan su actuación”.

-Bajo esa premisa, alegó que se impone la necesidad de “concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta” en casos más complejos y de “mayor actualidad”.

-También adujo que los expedientes ya no están en etapa de investigación y que el impulso de la acción está adecuadamente garantizado por la intervención de la UIF del Ministerio Público Fiscal.