La inmutabilidad del nombre no es absoluta

La Justicia de Neuquén autorizó a dos niños a quitarse el apellido paterno. El juez tuvo en cuenta los informes psicológicos de los hijos del femicida, quienes no tienen contacto con su progenitor

La Justicia de Neuquén hizo lugar al pedido de dos niños quienes solicitaron la supresión el apellido paterno luego de que su progenitor asesinó a su madre.

La abuela de los niños fue la encargada de hacer el reclamo. Relató que la carga que llevan sus nietos portando el apellido “C” resultaba tan abrumadora que no la podían sobrellevar y les causaba graves daños emocionales y psíquicos, ya que los niños perdieron a su madre a manos de su padre, el cual en la actualidad se encuentra privado de su libertad, con condena de prisión efectiva de 23 años

“Esto ha causado daño psicológico a los niños con consecuencias irreparables, provocando situaciones de trauma irreversibles”, destacó la abuela.

Así en el planteo se argumentó: “Ambos niños tienen que soportar que en la escuela los llamen por el apellido paterno, afectándolos psicológicamente, siendo para los mismos indigno, aberrante y repulsivo llevar un apellido con ese antecedente. Que todo ámbito educativo, recreativo y demás lugares donde concurren son conocidos por el apellido ‘R.’ (materno)”.

Al resolver, el juez Sebastián Andrés Villegas del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia de Neuquén destacó que el principio de inmutabilidad del nombre no es absoluto.

En tal sentido, el juez recordó que el documento primigenio y determinante del nombre de las personas resulta ser el acta de acta de nacimiento; que en dicha materia es principio general la inmutabilidad del nombre, pero que esta última una regla no resulta absoluta, sino que tiende a evitar cambios arbitrarios. Citó, en tal sentido, que el artículo 69 estipula que solo es posible modificar el prenombre o el apellido si median justos motivos, cuestión que debe evaluar el juez.

Sin contacto

El magistrado había resuelto el 20 de abril del 2018 rechazar el pedido del padre de mantener contacto con sus hijos, basando en aquel entonces su sentencia en los informes de los profesionales tratantes de los niños.

En los mismos, A. manifestó respecto a la relación con su padre: “No quiero verlo… No me gustaría conocerlo. Le pegó a mi mamá… La mató”. Con respecto a su identidad, firmó todas sus técnicas proyectivas con el nombre A.R., indicando que solo se identifica con una parte de su historia familiar, obviando el apellido C. Además, A. negó tener otro apellido.

En tanto, la niña T. afirmó sobre su progenitor: “Me gustaría verlo una sola vez, para decirle que yo no tengo padre, que para mí él está muerto… Me gustaría, también, preguntarle por qué lo hizo”. También lucía agregado en dichas actuaciones un informe de la escuela a la cual concurrían los niños de los que surgía que habían solicitado no ser llamados por el apellido de su progenitor.

“En conclusión, conforme los fundamentos expuestos, considero que se encuentran acreditados los justos motivos que fueran expuestos por los accionantes en su escrito de presentación, lo cual fuera ratificado en las audiencias celebradas, resultando ser su voluntad (Art. 26 CCYC)”, concluyó el magistrado. Así, hizo lugar a la acción promovida y ordenó la supresión del apellido “C.” (paterno) en las partidas de nacimiento y demás documentación personal de los niños.