La crisis económica puso en jaque la reforma laboral en Córdoba

La falta de recursos económicos obligó a pedir que se prorrogue la implementación del nuevo Código procesal del trabajo. Se requieren $30 millones anuales para crear los cargos previstos en la normativa y un nuevo edificio que albergue los tribunales de este fuero

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

La crisis económica del país, que impacta de lleno en el gobierno de Juan Schiaretti, hace mella en la Justicia de Córdoba, que ve acotado su presupuesto a la mínima expresión.

Un reflejo de ello es lo que ocurrió este miércoles en la Legislatura Unicameral. Estaba previsto que el 1 de julio entrara en vigencia de manera progresiva el nuevo Código Procesal Laboral, que había sido aprobado en diciembre pasado. De hecho, esta semana había comenzado la capacitación a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Nada hacía prever que iba a ingresar sobre tablas un pedido para prorrogar la puesta en marcha de la normativa.

La necesidad de postergar la ley recibió fuertes críticas de la oposición, no obstante, se autorizó una prórroga de seis meses, con lo cual, recién el año próximo el nuevo Código Procesal Laboral podrá ver la luz.

Una alta fuente judicial consultada por Comercio y Justicia dijo que se habían anticipado al Ejecutivo las dificultades que traía aparejada implementar esta normativa en las actuales condiciones. Remarcó que la cuestión edilicia era una de las principales dificultades para poder avanzar. “En el actual edificio no entra ni un alfiler”, remarcó esta fuente refiriéndose a los tribunales del trabajo que hoy se emplazan en Arturo Illia 590.

Sin embargo, hay que decir que los problemas edilicios no fueron el único impedimento para poner en marcha la reforma. Se necesitan 30 millones de pesos extra al año para crear los cargos de secretarios y prosecretarios que prevé la nueva ley. Ello, sin contar, la creación de los nuevos juzgados que se pondrán en funcionamiento en una segunda etapa.

“Nosotros les dijimos que destinen ese dinero a terminar el Polo Judicial y así cuando esté listo podíamos avanzar en la reforma”, agregó la fuente consultada por este medio.

Cabe destacar que el Polo Judicial se ha convertido en una prioridad para poder implementar las últimas reformas aprobadas por el gobierno de Schiaretti. No sólo la Reforma Procesal Laboral requiere de la habilitación de este edificio sino también el fuero Civil y Comercial, que comenzó a trabajar con la oralidad de manera progresiva y parcial, requiere de más espacio para funcionar.

Según pudo conocer este medio, el Poder Ejecutivo no dejó de girar al Poder Judicial de Córdoba fondos para continuar con la ejecución del edificio de Polo Judicial. No obstante, aún resta terminar 20% de la obra y, en un contexto económico de crisis e inflación, resulta difícil anticipar cuándo efectivamente estará inaugurada esta mega obra que ya lleva más de diez años de ejecución.

Para graficar la envergadura que tendrá el Polo Judicial basta decir que se trata de un edificio de 65.500 metros cuadrados cubiertos. Allí funcionarán fiscalías, juzgados, cámaras y asesorías penales; juzgados de conciliación y cámara del trabajo, todos los equipos técnicos de Policía Judicial, áreas de tecnología y comunicaciones e infraestructura. Sólo el fuero laboral tendrá siete niveles y 21.300 metros cuadrados.

El Poder Judicial asegura que primero se inaugurará la nueva sede donde funcionará Policía Judicial Y atento a la prórroga aprobada por la Unicameral, en un plazo de seis meses debería completarse la otra etapa, para poder trasladar allí los nuevos tribunales del Trabajo y que efectivamente se ponga en marcha la nueva ley Procesal Laboral.