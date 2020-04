La Corte no tratará en la feria el pedido de excarcelación de Boudou

El titular de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, desestimó hoy el recurso de queja presentado por la defensa del ex vicepresidente Amado Boudou para reclamar su excarcelación ante el avance de la pandemia de coronavirus.

El jurista sostuvo que los abogados del también ex ministro de Economía no lograron demostrar que se encuentren configurados los presupuestos que llevarían a una habilitación de la feria judicial extraordinaria para tratar el planteo.

Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort habían reclamado la excacrelación del ex vicepresidente -cinco años y diez meses de prisión en la causa Ciccone- para que pudiera cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio fuera del penal de Ezezia y habían remarcado que su condena no fue aún revisada por la Corte Suprema.

Rosenkrantz remarcó que, si bien la acordada en la que se declaró la feria judicial extraordinaria establece tener principal consideración para los casos en los que esté en juego la libertad de las personas, “de ningún modo exige que en esta instancia extraordinaria deba automáticamente habilitarse la feria en todos los planteos realizados por aquellos cuya libertad se encuentra restringida”.

“La habilitación de la feria depende de que se acredite la existencia de un gravamen irreparable”, enfatizó, y luego recordó que “la cuestión atinente a la restricción de la libertad del causante Amado Boudou se encuentra, con el resto de los miles de asuntos que integran la agenda del tribunal, actualmente sometido a consideración de los jueces de esta Corte”.

Para el titular del Máximo Tribunal, los defensores de Boudou “no han explicado en sentido alguno que razón justificaría que sus planteos deban ser considerados por esta corte inmediatamente, en lugar de una vez transcurridos los seis días hábiles restantes hasta la final si finalización del receso extraordinario”.

Sin embargo, aclaró que “en caso disponerse nuevas prolongaciones del receso extraordinario” la cuestión podría ser reexaminada por la Corte.

Rosenkrantz también recordó que la excarcelación del ex vicepresidente fue rechazada días atrás por el Tribunal Oral Federal 4 y, a pesar de no abrir juicio sobre ello, sostuvo que “puede ser impugnada por las vías legalmente previstas y ante la distancia correspondientes si la defensa considera apropiado”.