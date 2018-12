La Corte decide si es constitucional la Ley de Lemas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dará a conocer hoy el tercer fallo de una importante agenda de temas de gran trascendencia social que decidió resolver antes de la feria judicial.

Se trata de un recurso de amparo interpuesto con motivo de la ley de Lemas de Santa Cruz que fue presentado por la UCR y particulares. El radical Eduardo Costa compitió en 2015 para la gobernación y triunfó pero la citada ley permitió que se sumaran las listas peronistas, por lo que Costa terminó perdiendo con Alicia Kirchner, actual gobernadora.

El actual senador nacional recurrió a la Justicia porque consideró que ese sistema es inconstitucional porque contraría el artículo 114 de la Constitución provincial. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia santacruceño consideró que cumplía con la carta magna provincial por lo cual Costa recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Máximo Tribunal solicitó a la Procuración General de la Nación un dictamen, no vinculante sobre el caso. Y el 21 de noviembre ese órgano consideró “inadmisible” el recurso de queja al entender que “no le incumbe” a la Corte Suprema “discutir las formas en que las provincias organizan su vida autónoma”.

“Es un tema de “derecho público local” y “no hay cuestión federal” había expresado la fiscal Laura Monti.

En 2003, cuando a la Corte le tocó intervenir en un caso similar, decidió no involucrarse porque se trataba de una cuestión de competencia provincial. Carlos Maqueda es el único de los firmantes de esa sentencia que continúa en el tribunal.

Cabe destacar que la ley de lemas hoy sólo está vigente en Santa Cruz, el resto de las provincias no tiene este sistema de doble voto simultáneo. En Formosa y Misiones sigue vigente pero para otros cargos.