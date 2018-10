La Corte avaló la continuidad de Elena Highton de Nolasco

El decisorio se conoce luego de que la diputada Victoria Donda pidiera el juicio político de la jueza por, supuestamente, haber usado información confidencial para mantenerse en su cargo una vez que cumplió 75 años

Luego de que la diputada Victoria Donda pidiera el juicio político de Elena Highton de Nolasco por, supuestamente, haber usado información confidencial para mantenerse en su cargo una vez que cumplió 75 años, trascendió que la Corte Suprema de Justicia (CSJN) decidió no tratar un recurso presentado en contra de la sentencia que avaló la continuidad de la magistrada, pese haber superado el límite etario para desempeñarse en ese rol.

A su turno, el ex camarista en lo Civil Diego Sánchez solicitó la nulidad del decisorio dictado en la causa “Highton de Nolasco, Elena Inés c/ Estado Nacional s/ amparo Ley 16986”, que comenzó a fines 2016, antes de que la vice presidenta de la Corte llegara a los 75.

A principios de febrero de 2017, el juez enrique Lavié Pico admitió el planteo de la actora y aplicó la doctrina “Fayt” y declaró la nulidad del artículo 99, inciso 4, e la Constitución Nacional, permitiendo que siguiera en su puesto.

Poco después, la Corte estimó que la norma era válida y restableció el tope de 75 años para la actividad de los jueces, quienes al llegar a esa edad deben lograr un nuevo aval del Senado o del Poder Ejecutivo.

Lo hizo en marzo de 2017, sin la firma de Highton de Nolasco, al dictar el fallo “Schiffrin”, que obligó a varios jueces a presentar su renuncia. Los que pretendieron continuar debieron esperar la aprobación de sus pliegos.

Ante ello, el ex vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se presentó ante el Juzgado de Lavié Pico y planteó la nulidad de su sentencia.

Tras sucesivos rechazos, la causa llegó ante la CSJN y Sánchez pidió que los pares de Highton se excusaran de intervenir. Como no tuvo éxito, planteó una revocatoria.

“Esta Corte tiene decidido que sus sentencias definitivas e interlocutorias no son susceptibles de ser modificadas por el recurso de revocatoria ni por el de nulidad, salvo circunstancias excepcionales que no concurren en el caso”, precisaron los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Amparo

Donda acusa a Highton de Nolasco de haber usado información confidencial para promover el amparo que llegó a conocimiento de Lavié Pico a fin de que, invocando el precedente de Fayt, se le permitiera proseguir como jueza del Máximo Tribunal.

Es decir, la legisladora sostiene que la jueza sabía que sus pares iban a restablecer el límite de 75 años y dejar de lado la sentencia que, en su momento, favoreció a Fayt.

También asegura que a raíz de esta maniobra el Gobierno obtuvo la “sumisión completa” de la jueza y resaltó que como el Ministerio de Justicia no apeló la medida, su titular, Germán Garavano, incumplió sus deberes como funcionario público.