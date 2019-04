“La aplicación del nuevo Código Civil y Comercial fue un salto al vacío”

El jurista Marcelo López Mesa asegura que los abogados y magistrados siguen teniendo muchas dificultades para aplicar el nuevo texto legal, que tildó de “complejo” y asistemático”

Marcelo López Mesa presentará hoy en Córdoba su libro Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado – Anotado, en el marco de la Diplomatura de Daños que dicta la Fundación Club de Derecho. “Los presupuestos de la responsabilidad civil” es el título de la charla que eligió el jurista para dictar su conferencia. Antes de su llegada a Córdoba, Comercio y Justicia dialogó en exclusiva con López Mesa, quien trazó un panorama sobre cómo se está aplicando el nuevo Código Civil y Comercial a tres años de su entrada en vigencia.

-¿Cuáles han sido los principales escollos que han tenido que enfrentar los abogados y operadores judiciales a la hora de entender y aplicar el nuevo Código Civil y Comercial?

-El principal problema ha sido la falta de jurisprudencia y de doctrina. Muchas veces lo que se hace es seguir pensando con el viejo código y citando algún artículo del nuevo para llenar el espacio. Eso no es jurisprudencia. Lo que se requiere es que los conceptos del nuevo código, la filosofía del nuevo código, sea explicitada en los fallos y eso todavía no está.

-¿Y por qué cree que a más de tres años de su aplicación ello todavía no se cumple?

-Creo que fue un salto al vacío. Dos códigos largamente centenarios fueron cambiados por otro nuevo que cambió estructura y numeración. Todavía el promedio de los operadores judiciales no lo conoce en profundidad para poder aplicarlo de manera tan fluida como con el Código de Vélez Sársfield. Además, hay que decir que este nuevo código tiene una nueva metodología, es asistemático. De cada artículo concentra sólo una parte de las regulaciones y luego dispersa los mismos temas por diferentes partes del libro. Es un código complejo. Un buen juez puede hacer justicia con este código pero requiere de jueces formados.

-¿Faltó capacitación entonces?

-Claramente, con toda seguridad.

-¿Y qué tiene de particular este libro que va a presentar?

-Éste es un Código Civil y Comercial comentado. Puede usarse para trabajar. Para que los abogados puedan tener una idea rápida de cómo es la norma que rige el caso. Contiene bibliografía para profundizar el tema y jurisprudencia.

-¿Jurisprudencia de diferentes tribunales del país?

-Sí, es un código comentado de carácter federal. No hay que perder de vista que sus autores pertenecen a diez provincias argentinas (Corrientes, Mendoza, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Juan), por lo tanto, el análisis apunta a las realidades diversas de los diferentes puntos de nuestro país.

-¿Se puede decir que es una herramienta de trabajo para los abogados?

-Es una obra orientada a la práctica y no a la declamación, por lo que su utilidad es indudable y prestará valiosos servicios a abogados,

Los comentarios son claros, concretos y concisos y siempre orientados a la praxis. No hay otra obra así, es lo que estaba faltando. Yo siempre escribo mis libros en postura de lector, escribo sobre aquello que me gustaría comprar y no encuentro. Es la diferencia con otros autores que escriben sobre determinado tema y después se fijan si hay mercado. Yo hago al revés, escribo para un mercado que sé que está ahí.