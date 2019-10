Juzgado Penal porteño publicó su propia “guía de lenguaje claro”

El instructivo sostiene que todo ciudadano, aunque no se vea directamente involucrado en

un proceso criminal, tiene el derecho de conocer y comprender qué y por qué los jueces resuelven en el sentido en que lo hacen

El Juzgado Número 10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a cargo del magistrado Pablo Casas, publicó una guía de lenguaje claro.

Se trata del primer manual de estilo que difunde la Justicia para la redacción de decisorios. El documento está a disposición de otros actores del sistema de Justicia y del público en general.

“El debido proceso exige que toda persona pueda defenderse, probar, impugnar, obtener una decisión que esté debidamente motivada, y otras garantías esenciales que permitan considerar que el trámite y la decisión judicial son válidos”, dice el primer párrafo del instructivo.

Asimismo, establece que todo ciudadano, aunque no se vea directamente involucrado en un proceso Penal, tiene el derecho de conocer y comprender qué y por qué los jueces resuelven en el sentido en que lo hacen y enfatiza que “quien no comprende no puede ejercer sus derechos”.

Autocrítica

Bajo esa premisa, con mirada autocrítica, advierte que “el vocabulario legal y técnico y ciertas prácticas judiciales antiguas, relativas al modo de redacción, estilo y formato, generan un problema en la comunicación entre los operadores judiciales y los ciudadanos, que en definitiva, son los destinatarios de la labor judicial”.

El trabajo propone mejorar el acceso a la información del Juzgado, con los siguientes fines: modificar el vocabulario promoviendo la utilización de terminología de uso corriente y disminuyendo el uso de palabras complejas o muy técnicas; abandonar el lenguaje androcéntrico; uniformar criterios y estilos para confeccionar documentos y resoluciones; mejorar la redacción y elaborar modelos estándar que faciliten la visualización de los textos.

“Iniciativas como ésta pueden colaborar con el objetivo de potenciar el acceso a la información pública y la transparencia por parte de los poderes del Estado -en particular, del Poder Judicial-; mejorar la legitimidad democrática de los jueces y colaborar con la mejora en la confianza que los ciudadanos tienen de la Justicia”, se sostiene en el tramo introductorio del manual.