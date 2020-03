Juicio suspendido por protocolo de coronavirus

Por primera vez se suspendió un juicio por coronavirus en la ciudad de Córdoba, porque la jueza que lo presidía, Mónica Traballini, arribó al país desde Panamá el domingo y fue puesta en cuarentena.

Si bien Travallini no mostraba síntomas de la enfermedad, los especialistas le recomendaron que se quedara en su domicilio al menos por los próximos 15 días.

“Travallini fue invitada a dar una conferencia a Panamá. Todas las personas deben pasar por medicina laboral y, por prevención, fue enviada a su domicilio para determinar si presenta síntomas de coronavirus”, explicó la jueza Inés Lucero.

La medida sólo fue tomada por prevención, ya que el aeropuerto de Panamá suele ser muy transitado.

Traballini no tiene sintomatología alguna, pero deberá permanecer en su hogar por lo que este y otros juicios de la Cámara 2ª no podrán oralizarse durante dos semanas.

El juicio suspendido se trata de la causa las fotomultas de la localidad de Estación General Paz. Están acusadas las autoridades de esa comuna y de empresas privadas. Bajo los cargos de “exacciones ilegales continuadas” y “falsedad ideológica continuada”, deben responder quien era el jefe de esa comuna Carlos Héctor Borgobello, su tesorero Pascual Aníbal Suárez y los empresarios responsables de las firmas que instalaron sistema de constataciones de multas Alejandro José Abeliansky y Virginia Mónica Guala.

Además, sólo por exacciones ilegales continuadas está imputado Daniel Hernán Torres, ex juez de Faltas de Salsipuedes.

Los hechos analizados ocurrieron entre 2008 y 2010. La acusación sostiene que Borgobello y Suárez, de común acuerdo y con la participación de Abeliansky, Guala y Torres dispusieron el cobro indebido de multas a quienes transitaran por la ruta nacional 9, a la altura de los kilómetros 734,7, 735 y 735,5.