Jueces se oponen a que Ganancias alcance a todos los magistrados

Luis Paoloni recordó que los salarios son intangibles y que el tributo ya rige para los

nuevos funcionarios. Consideró muy difícil que la iniciativa del Gobierno tenga consenso.

Garavano también vio dificultoso que la normativa se aplique retroactivamente

Luego de que se deslizara la posibilidad de que el Gobierno intente que a los jueces, funcionarios y empleados judiciales se les cobre el impuesto a Ganancias, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, recordó que los “nuevos jueces” ya tributan, y añadió que aplicar retroactivamente la medida implicará generar “litigios y juicios”.

Garavano se refirió así a la modificación del impuesto a las Ganancias aprobada en 2016 y que fue consensuada por el oficialismo y parte de la oposición. Esa norma fijó la inclusión en el tributo de jueces, fiscales, defensores oficiales y empleados a partir del 1º de enero del año siguiente. La Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional cuestionó la normativa en el marco de un proceso colectivo y solicitó que se precisara su alcance. Así fue que el juez Esteban Furnari, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, ratificó que quedan alcanzados por el tributo sólo aquellos que ingresaron a la Justicia a partir de enero de 2017.

“Estamos avanzando en una generalización que con los años permitirá que todos los jueces, funcionarios y empleados de la Justicia paguen, como pagamos todos, el impuesto a las Ganancias”, explicó el ministro distanciándose así de la propuesta que surgió en la reunión que mantuvieron el martes los ministros de Economía de las provincias.

En representación de los jueces, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba, Luis Paoloni, destacó que el salario de los jueces es “intangible” y que no puede ser disminuido desde ningún concepto.

El magistrado recordó que los nuevos jueces ya comenzaron a pagar Ganancias a través de la modificación de la ley 27346. “Ahora lo que se pretende es que los jueces paguemos una fiesta de la que no participamos”, señaló en diálogo con Comercio y Justicia.“Nuestros salarios, como el del resto de los trabajadores están licuados; no somos exportadores que ganamos más porque aumentó el dólar”, agregó.

Paoloni consideró, a su vez, que es “muy difícil que los magistrados se sumen a esta iniciativa voluntaria que plantea el Gobierno”. No obstante, advirtió que los magistrados ya han hecho “sacrificios” en otras épocas de crisis en la provincia de Córdoba.

“Esto tiene más ruido que nueces y nos pone frente a la sociedad como que somos los que no pagamos y los privilegiados”.

Sin opinión

Desde la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) se negaron a emitir opinión sobre la cuestión. Ariel Ariza, presidente de la institución, adelantó a este medio que es un tema que analizarán en el próximo encuentro que se realizará la semana próxima.