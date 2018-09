Judiciales mantienen las asambleas y se suman al paro general

Los trabajadores reclaman que se liquide el 10% de aumento que otorgó la Corte Suprema a sus empleados, retroactivo al mes de agosto. Los jueces tampoco cobraron

Una nueva jornada de protesta se registró ayer en los tribunales provinciales. Los empleados judiciales reclamaron que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) disponga para Córdoba el 10% de aumento otorgado por la Corte de Suprema de Justicia a sus trabajadores.

El gremio de los judiciales cordobeses afirmó que observa con “profunda preocupación el incumplimiento del acuerdo firmado con el Alto Cuerpo”, que estipula que los judiciales cordobeses recibirán el mismo porcentaje de aumento salarial que sus pares federales.

Las asambleas en los diferentes tribunales provinciales comenzaron hace más de 20 días, cuando el gremio comenzó a advertir sobre que la liquidación del 10% retroactivo a agosto no se concretaría tal como había sido estipulado.

El Tribunal Superior firmó una acordada en la cual reconoció el incremento pero no definió cuándo ni de qué manera se liquidaría. Al respecto, tampoco los funcionarios y magistrados recibieron aumento.

Responsables de la AGEPJ confirmaron a este diario que continuarán con las asambleas en los edificios de tribunales y el próximo martes se sumarán al paro general anunciado por la CGT.

“Nosotros queremos que el Tribunal Superior cumpla con lo prometido en 2013 y lo que luego ratificó en el Ministerio de Trabajo en 2016; ello implica que se acorte la famosa brecha salarial entre magistrados y empleados”, resaltó el secretario general de AGEPJ, Federico Cortelletti, a este medio.

El gremialista destacó que están en continuo diálogo con los vocales del TSJ y que, si bien les aseguran que están gestionando el pago del 10% correspondiente a agosto, aún no hay novedades.

“Con una inflación de más de 45% para 2018 y previendo que hasta ahora sólo tenemos 10% en nuestro bolsillo – el otro 10 % todavía no fue liquidado- sumado a los anuncios del ministro Dujovne de que no habrá más aumentos en el Poder Judicial de la Nación y el cambio de presidencia en la Corte, creemos que esto se va a complicar”, afirmó.