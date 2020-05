Judiciales adelantaron que volverán a tribunales las medidas de fuerza

Aunque aún no hay fecha ni precisiones sobre la modalidad, responsables del gremio aseguraron que comenzarán las protestas cuando se reactive la actividad. La deuda salarial que mantiene la Provincia con los empleados y la suspensión de la feria de judicial caldearon los ánimos

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) anunció que comenzarán las medidas de fuerza en los tribunales de la Provincia una vez que se retome la actividad. Aunque todavía no hay fecha sobre cómo ni cuándo ocurrirán, el secretario General de la AGEPJ, Federico Cortelletti, dijo que la realización de medidas de fuerza es “decisión tomada”.

Los empleados judiciales cuestionaron la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de suspender la feria judicial de julio. Para fundamentar su decisión, el Alto Cuerpo explicó que “resulta altamente previsible” que una vez que se retome completamente la actividad presencial en todos los tribunales de la provincia, se produzca un “alto requerimiento” por parte de la ciudadanía del servicio de justicia.

Las autoridades del gremio se manifestaron en contra de esa postura. Cortelletti afirmó que debe compensarse a los empleados que continuaron trabajando durante el receso judicial extraordinario. A modo de ejemplo, sostuvo en Policía Judicial y en las unidades judiciales los trabajadores siguieron prestando servicio de manera presencial. “Incluso más que en tiempos normales”, afirmó.

También destacó que otro grupo de empleados siguió prestando servicios mediante teletrabajo con tareas “fuera de sus horarios habituales”. Finalmente, recordó que muchos de los trabajadores cumplieron sus tareas de manera alternada, es decir, modalidad teletrabajo y en forma presencial.

“El derecho a las vacaciones y al descanso encuentra su fundamento en un derecho más importante aún, que es el derecho a reconstituir la salud psicofísica de los trabajadores y trabajadoras. Si esto es fundamental en tiempos de ‘normalidad´, cobra una especial relevancia en este contexto en el que se ha estado trabajando bajo situaciones de presión, angustia y estrés nunca antes vividas por nadie”, afirmó.

Por otra parte, Cortelletti recordó que los empleados aún esperan que se les abonen los montos retroactivos que quedaron pendientes, aún sin fecha de pago.

Apertura de las sedes

Salvo en la sede de Cura Brochero, ayer se concretó la apertura de los tribunales del interior provincial que aún no habían retomado la actividad. Según el secretario General de la AGEPJ, la puesta en marcha ocurrió sin inconvenientes y cumpliendo con los protocolos que fueron autorizados por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE). No obstante, advirtió de la falta de control en la entrega de turnos que permite a los abogados que no viven en zonas blancas viajar a los tribunales de esas localidades. “Esta situación pone en riesgo a quienes habitan en esos lugares”, advirtió Cortelletti, quien ya denunció la situación ante las autoridades sanitarias.

Mientras tanto, se aguarda la apertura de los tribunales de Córdoba, cuya fecha aún no fue precisada por el TSJ.