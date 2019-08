Hipotecados UVA piden al Gobierno que se congelen los créditos

En la Justicia federal de Córdoba, el Club de Derecho presentó dos acciones colectivas. El abogado Federico Macciochi asegura que “sobran” los argumentos jurídicos para que se ponga fin a las cláusulas abusivas de estos contratos

Tomadores de créditos para vivienda agrupados en el Colectivo Hipotecados UVA Autoconvocados emitieron ayer un comunicado en el que expresaron preocupación por la fuerte suba en el tipo de cambio.

Ante la grave situación, los usuarios pidieron el “congelamiento inmediato” en la actualización del valor de la UVA, y la inmediata sanción de una ley que ponga fin a los créditos indexados por CER. El planteo del colectivo se suma a las presentaciones judiciales que se interponen desde hace varios meses en los diferentes tribunales de todo el país.

Por ejemplo, en la justicia federal de Córdoba, se presentaron recientemente dos acciones de clase: una contra el Banco Francés y otra contra el Banco Nación. La presentación colectiva fue interpuesta por el Club de Derecho que preside el abogado, Federico Macciochi. La primera recayó sobre el juzgado Federal Nº 3 de Córdoba a cargo de Hernán Vaca Narvaja, quien se declaró incompetente; y la otra quedó bajo la órbita del juez federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes. En la justicia provincial también hay presentaciones del mismo tenor, aunque toda aún en una etapa temprana. La acción judicial presentada por el Club de Derecho pretende que la justicia declare la nulidad de ciertas cláusulas y “se congele el aumento de capital de los créditos hipotecarios UVA”.

A criterio de Macciochi, los créditos del gobierno de Mauricio Macri fueron promocionados de una manera engañosa, hubo “falta de información” y las cláusulas que se impusieron fueron abusivas.

En este contexto, destacó que hay una solución jurídica a esta situación y dijo confiar en que la justicia tome cartas en el asunto.

“Los argumentos nos sobran y se los hemos expresado a los jueces aunque sabemos que esta situación está atravesada por lo político- económico”, aseguró.

Relación desigual

El abogado especialista en Derecho del Consumidor explicó, a favor de los tomadores de estos créditos, que los contratos no quedan “petrificados” y menos cuando se trata de relaciones de consumo. “Que la gente haya firmado estos contratos no quiere decir que nada pueda hacerse”, insistió.

Y comparó el derecho laboral con el derecho de consumo: “A nadie se le ocurriría decir que porque un trabajador firma un documento diciendo que resigna a sus derechos después no le va a poder hacer juicio a su empleador; en el derecho del consumo es lo mismo, la gente está en una situación de vulnerabilidad y de desigualdad respecto de los bancos y puede reclamar por estos contratos”.

La Fundación Club de Derecho está brindando asistencia jurídica a tenedores de créditos de todo el país. La semana pasada se reunió con tomadores de créditos de la provincia de San Luis y la próxima semana con hipotecados de Santa Fe. Macciochi subrayó con preocupación que muchas de estas personas están en condiciones de perder su vivienda y comparó la actual situación de los deudores hipotecarios UVA con la del “corralito” del año 2001.