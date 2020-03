Hay 233 detenidos en Córdoba por incumplir el aislamiento

Desde que comenzó a regir el decreto de aislamiento obligatorio 297/2020, la Policía de Córdoba comenzó a detener a personas por no poder justificar su presencia en las calles.

Un total de 233 personas fueron detenidas en el territorio provincial entre ayer y hora siete de hoy a la madrugada por incumplir el aislamiento social por la pandemia de coronavirus.

“Todas estas personas han sido trasladadas a sede policial, puestas a disposición de los magistrados intervinientes”, informó la Policía.

Una de las primeras detenciones ocurrió en la madrugada del viernes: un joven de 26 años fue demorado por violar la cuarentena decretada desde las 0 horas.

El sujeto se encontraba circulado por Los Andes y Celaya de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba, fue interceptado por la policía provincial, e interrogado sobre el motivo de su presencia en la calle. El hombre se negó a dar explicaciones.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 prohíbe la circulación por espacios públicos y rutas. Pero prevé el funcionamiento de un número de cuestiones “esenciales en la emergencia”.

En declaraciones a la prensa, el comisario general Pablo Arreguez se quejó de que las personas no cumplen las diposiciones. “Es un número elevado de personas que están infringiendo esta medida. No es algo tan complicado cumplirla, pero hay gente que no respeta nada”, aseguró.

Describió que a los detenidos se los traslada a las comisarías que correspondan por jurisdicción, para que sean puestas a disposición de la justicia y se decidan eventuales imputaciones.