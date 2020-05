Gallo Tagle aseguró que fue rechazado 90% de las excarcelaciones sanitarias

El titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, aseguró que “en la Justicia nacional y en la federal se han rechazado más de 90% de las excarcelaciones solicitadas”, y denunció que se lanzó “una campaña de difusión, negativa para el Poder Judicial”.

“Yo represento a la Justicia nacional y federal, y allí se ha rechazado más de 90% de las excarcelaciones solicitadas, por una evaluación adecuada en cada caso y en cada expediente: no es una decisión arbitraria concederlas o rechazarlas”, dijo Gallo Tagle en diálogo con una radio porteña.

Explicó que se han rechazado “cuando los delitos eran graves, el detenido podía ser peligroso o no estaba alcanzado por sospecha de peligro de la pandemia”.

“No es que no se tenga en cuenta la situación sanitaria actual, que es un elemento también a valorar, pero no es relevante y excluyente para dictar sin más la excarcelación”, aseguró.

Para Gallo Tagle, “sobre ese punto se ha montado una campaña de difusión, negativa para el Poder Judicial, transmitiendo una información que es inexacta”, y agregó: “Es cierto que las decisiones les corresponden exclusivamente a los jueces pero la cuestión del colapso y sobrepoblación que hay en los sistemas carcelarios es gestión del Ejecutivo”.

Ayer, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado en el que destacó que “jueces y juezas deben resolver entre mantener la detención de un interno con probabilidades de enfermar con severidad, o bien disponer el arresto domiciliario o liberación”.

Sin embargo, en el contexto de pandemia de coronavirus, quedan al descubierto las “deficiencias estructurales del sistema carcelario”, según señala el texto que lleva la firma de su presidente, Gallo Tagle, y su secretario General Enrique Comellas.

Esta mañana Gallo Tagle aseveró que “el comunicado quería llevar información adecuada sobre comentarios que se estaban difundiendo; esto arranca con las excarcelaciones y se transmite como si fuera algo masivo, lo cual no es verdad”.

“Es cierto que el sistema carcelario está superpoblado y que hay un hacinamiento importante. Pero lo que queremos distinguir es que su administración y gestión compete al Ejecutivo y no al Judicial”, agregó.