Fuertes críticas al proyecto para que escribanos realicen sucesiones

Los abogados consideraron que es inconstitucional pretender sacar de la órbita judicial este tipo de trámites. Se busca reducir costos y agilizar procesos. Los letrados aseguran que esto no ocurrirá

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

“Sucesiones sin abogados ni jueces” es la consigna del anteproyecto de ley presentado por el diputado de la provincia de Neuquén, Leandro López, que despertó fuertes rispideces y comunicados cruzados entre escribanos y abogados.

La iniciativa fue presentada con el argumento de abaratar el costo de las sucesiones, hacer un trámite más rápido y descongestionar los tribunales.

Para cumplir con el primer objetivo, el proyecto establece un monto máximo de honorarios de dos por ciento del valor de plaza de los bienes en juego. Se estipula que la declaratoria de herederos “se obtiene mediante acta notarial de notoriedad extendida en protocolo”, por parte del escribano del último domicilio del difunto, y da a los herederos y legatarios la posibilidad de “optar por la vía notarial o por la vía judicial”. En caso de optar por la notarial, el escribano deberá comunicar el inicio del proceso al colegio al que pertenezca.

A partir de allí, hay un período de diligencias de 45 días en el que se produciría la prueba, allí los herederos deberán acreditar el fallecimiento del causante con el certificado de defunción, el vínculo de parentesco invocado con la documentación que corresponda, incluso de aquellos posibles herederos que no hayan requerido el acta notarial.

Finalizado ese periodo, se llega al “juicio de notoriedad” , en el que el escribano “debe dejar constancia si están o no acreditados por notoriedad los hechos en que se funda la determinación de herederos o la aprobación formal del testamento y debe notificar el resultado al Registro dependiente del Colegio de Escribanos de su jurisdicción”.

Reacciones

La iniciativa generó un fuerte rechazo de la abogacía. Desde la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba emitieron un comunicado en el que manifestaron su repudio al anteproyecto al que calificaron como una nueva “maniobra maliciosa e improcedente tendiente a atacar las incumbencias profesionales de los abogados”

A criterio de los letrados la iniciativa es “inconstitucional habida cuenta de que la sucesión abinstetato o la sucesión testamentaria no son meros trámites sino por el contrario se trata de un acto jurisdiccional que no puede ser suplido de otra manera sin violentar la Carta Magna”.

“Los notarios no ejercen la jurisdicción así como el juez no es un mero fedatario”, aseguraron en el comunicado. En diálogo con Comercio y Justicia, el presidente de la entidad -que nuclea a 11 colegios de abogados en la provincia-, Augusto Parola, adelantó que presentarán un escrito en el Congreso en el que fundamentarán porqué se oponen a este anteproyecto de ley.

Parola calificó como una iniciativa que ataca la incumbencia profesional de los letrados, al tiempo que advirtió de que “tanto la representación del abogado como la actuación del juez permite que se respeten la garantías de las personas.”

“Aquí se ha perdido de vista de que se trata de un proceso judicial que se hace con publicación de edictos, donde deben comparecer los herederos, pero también puede comparecer otra persona que no sea heredera y que se considere con derechos -un hijo no reconocido, por ejemplo-; también se puede dar la situación de que haya acreedores, en fin, hay mucha situaciones y por eso debe hacerse en un proceso judicial”, explicó.

Respecto del objetivo de reducir los costos del trámite, Parola señaló que esto no ocurrirá y criticó que el legislador no haya pensado primero en reducir -por ejemplo- los costos tributarios. “Para hacer ajustes hay un montón de lugares”, cuestionó.

Además, sugirió que si hay un conflicto entre herederos hay que pagarle al escribano y luego recurrir a la Justicia, lo que devengará nuevos gastos; y que a ese dos por ciento de monto como tope “deberá agregarse los costos impositivos por la intervención notarial y los previsionales”.