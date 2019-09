Fuerte apoyo a la candidatura de Luis Angulo para ocupar un cargo en el TSJ

Juristas, académicos, magistrados nacionales y provinciales y organizaciones vinculadas con el Derecho dieron el visto bueno para que el ex ministro se convierta en vocal del Alto Cuerpo.

El martes será el turno de la entrevista personal

Un fuerte aval recibió en la Unicameral de Córdoba el pliego de Luis Angulo para convertirse en el próximo vocal del Tribunal Superior de Justicia.

A la audiencia pública asistieron numerosas personalidades destacadas del derecho, magistrados nacionales y provinciales, abogados litigantes, además de diversas organizaciones como la Academia Nacional de Derecho, el Colegio de Abogados de Córdoba, la Facultad de Derecho de la UNC, entre otros. En todos los casos, los oradores elogiaron el compromiso social del ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, su lucha por los Derechos Humanos y por los más desprotegidos.

Las objeciones -que ya eran conocidas- vinieron de la mano del abogado Gregorio Hernández Maqueda, quien expuso en representación de la Coalición Cívica-ARI. Luego, lo hizo Álvaro Zamora Consigli en representación del partido Encuentro Vecinal. Ambos cuestionaron el estrecho vínculo existente entre Angulo y el actual gobernador Juan Schiaretti.

Hernández Maqueda fue muy crítico al referirse a lo que sucederá en Córdoba de aprobarse la postulación del ex funcionario. “Schiaretti tendrá el control absoluto del poder público”, remarcó, luego de recordar que los amplios resultados de las últimas elecciones a favor del actual gobernador anularon prácticamente cualquier oposición en la Legislatura-.

El abogado aclaró que no le achaca al postulante haber sido militante o su trayectoria política sino su relación con el Gobernador de “profunda lealtad”. Según consideró, ello lo condicionará a la hora de tomar decisiones.

“No será un juez completo, tendremos los cordobeses un juez limitado a los conflictos entre privados”, consideró.

En el mismo sentido, se pronunció el abogado Zamora Consigli, quien -además- cuestionó “la falta de especialidad y de antecedentes académicos” del ex ministro.

A favor

La ex vocal del Tribunal Superior de Justicia, María Esther Cafure de Battistelli, estuvo entre las primeras oradoras que se sumó a dar el aval a Angulo. Aclaró que la une con el ex ministro una relación institucional y lo calificó como una “muy buena persona”. En tal sentido, consideró que Angulo le aportará al Alto Cuerpo “experiencia, humanidad, capacidad para hacer y para cambiar las cosas que puedan estar mal”.

Reconoció su trabajo en materia de violencia familiar, su preocupación por los menores en conflicto con la ley penal y la mediación.

Por la Justicia federal, fue la vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Liliana Navarro, otra de las oradoras y defensoras de la postulación del ex ministro. Además de reconocer la tarea que realizó como funcionario en la cartera de justicia y valorar su trayectoria como abogado litigante, la magistrada dijo no estar asustada porque Angulo haya sido funcionario del Gobierno provincial. “La independencia va más allá”, destacó. Y sobre el juez que necesita Córdoba remarcó: “Un juez debe ser valiente, honesto, decente y tener una vida pública transparente y, los que conocemos a Luis Angulo, sabemos que es todo eso”, concluyó.

El jurista José Ignacio Cafferata Nores participó de la audiencia pública en representación de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue otro de los defensores del pliego y respondió a quienes cuestionaron los vínculos de Angulo con el actual Gobierno provincial. “Angulo formará parte de un tribunal colegiado, no tomará solo las decisiones”, afirmó. Y agregó: “Los gobiernos duran un tiempo y los jueces, para siempre”.

Sobre la supuesta falta de especialidad académica, Cafferata Nores opinó: “La Justicia no es un lugar de academia. Los tribunales deben desacralizar sus estructuras como ha ocurrido en la universidad con la elección directa”.

Su sumaron al apoyo del ex ministro, el actual presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Ignacio Segura; el ex ministro de Trabajo, Jorge Sappia; el camarista federal Luis Rueda; el ex vocal del TSJ Armando Andruet, y la ex rectora de la UNC, Carolina Scotto, entre otros.

Concluida esta etapa del proceso, se citó al ex ministro el próximo martes para realizar la entrevista personal y, de no mediar inconvenientes, el pliego será aprobado al día siguiente.