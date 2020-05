Fijan cuota alimentaria extraordinaria durante vigencia del aislamiento

“En esta instancia extraordinaria, más que nunca es necesario apelar al principio de solidaridad familiar que informa toda nuestra legislación y que impone a los adultos adoptar todas las conductas necesarias para sostener el bienestar de sus hijos generando un ambiente de colaboración mutua y evitando desencuentros que sólo generan incertidumbre y zozobra en el ánimo de aquellos a quienes deben proteger y educar”.

Bajo esa premisa, el juez civil Lucas Aón le ordenó a un hombre que le abone una pensión extraordinaria a su hijo mientras dure el aislamiento obligatorio; ello así, porque está bajo el cuidado exclusivo de su madre.

Coronavirus

Al demandar de su ex pareja ayuda económica de forma urgente, la mamá del adolescente denunció que no sólo no cumple el acuerdo que suscribieron hace tres años sino que, cuando ella fue diagnosticada con coronavirus, a fines de marzo, tuvo que internarse con su hijo porque él no quiso llevarlo a su casa.

La mujer expuso que trabaja en un rubro que está paralizado y que, a pesar de no tener ingresos, debió afrontar todos los gastos del menor y las erogaciones que le generó su contagio de Covid-19.

Si bien la actora reclamó 50 mil pesos más por mes, el magistrado dispuso que el accionado abone ocho mil.

“La cuota alimentaria se fija para atender a las necesidades ordinarias de la vida; es decir, a las que se sucede regularmente de acuerdo con las circunstancias del alimentado al momento de fijarla o convenirla”, recordó.

“Entiendo que en esta especial, extraordinaria e imprevisible situación sanitaria, social y familiar que atraviesa la humanidad el principio de solidaridad, en el caso concreto de autos, se traduce en una decisión equitativa que conjugue las distintas circunstancias que atraviesan las partes y la adecuada satisfacción de los derechos de su hijo”, agregó.

Si bien la parte actora reclamó 50 mil pesos más por mes, el magistrado dispuso que el accionado abone ocho mil.